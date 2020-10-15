　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

肉包、貢丸、香腸？　陳時中坦承：加工食品「無法辨識」瘦肉精

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立委蔣萬安（左）28日與衛福部長陳時中（右）對決美豬牛議題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委蔣萬安（左）與衛福部長陳時中（右）對決美豬牛議題。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院聯席委員會連續2天排審美豬牛開放相關的行政命令，國民黨立委蔣萬安質疑，散裝食品和餐飲供應場所等豬肉產品只標產地，民眾仍無法分辨是否含萊克多巴胺。衛生福利部長陳時中坦言，無法辨識加工肉品是否含有萊克多巴胺。

蔡英文政府拍板開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，引起食安疑慮。衛生福利部因應開放含萊克多巴胺豬肉進口，要求肉品標示產地供消費者分辨和選擇，但民眾仍有疑慮，認為不如直接標示是否含萊克多巴胺較為實際。

蔣萬安質詢時，詢問陳時中像是肉包、貢丸、香腸等加工肉品，如果混用了國產、加拿大和美國豬肉，也如實依照摻用比例標示所使用的肉品產地，是否仍然無法辨識是否含有萊克多巴胺。陳時中答詢坦承，民眾確實辦法辨識。

陳時中說，民眾無法辨識加工食品是否含有萊克多巴胺，建議可以透過產地選擇，衛福部送交的法案是要求散裝食品必須標示肉品產地，是否能辨識含有萊克多巴胺是另外一個命題。

另一個具有爭議的，是衛福部食藥署以新台幣9萬9990元委託成大專家李俊璋進行萊劑美豬風險評估，遭立委質疑刻意規避10萬元公開招標規定。國民黨立委林奕華14日在衛環委員會要求重做美豬牛安全性評估，不過在民進黨立委多數優勢護航下，此案遭到否決。

其他人也看了這些...

3分之2食安專家反美豬！　國民黨要求衛福部公開會議紀錄
宣布開放美豬「才開專家會議」遭批　陳時中鬆口公開「食安諮議會」
民眾黨批陳時中、陳吉仲棧戀官位　呼籲連署拒美豬

更多熱門新聞...

遭蔣萬安逼問！陳時中坦承：加工食品「無法辨識」有無瘦肉精
立委質疑「肉品標產地不標萊劑」　陳時中頻跳針：這是另一個命題
開放30月齡以上美牛進口沒查廠　蔣萬安批陳時中「帶頭違法」

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
月領38K！台大男工作1年「存款+股票3000萬」　他曝成功
10月「台海軍演圖」曝亞太暴風中心　劉寶傑驚呼：台灣！
袁惟仁18歲兒「為生計開始賣衣」！親喊：求求你們買
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

關懷南鐵東移搬遷　黃偉哲：沒有人是贏家只有感謝

謝衣鳳脫口「腎臟是生殖器官」　醫護粉專喊：立委健康教育不能等

肉包、貢丸、香腸？　陳時中坦承：加工食品「無法辨識」瘦肉精

民眾黨批陳時中、陳吉仲棧戀官位　呼籲國人連署拒美豬

臺中購物節2021目標破百億！年底擬推「歡樂購」續熱潮

立榮飛東沙島包機遭香港要求返航　空軍司令部回應了

離岸風電業進軍彰化　蔡英文：海產店老闆都開始說英文

鈔票太大張！民怨「錢包塞不下」　楊金龍：列新台幣改版考量

民進黨立委替飼主請命重新評估禁養令　惡霸犬竟當場緊張到吐血

中市府要求中火逐步廢止燃煤機組　獲81.3%支持民調再攀高

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

楊謹華《華燈》挑男人..林心如笑：生出張軒睿　鳳小岳「才知角色初設定」傻眼喊重拍XD

鄭元暢餐廳5年前歇業...Ella懵問「開酒店嘛」　陳嘉樺喝酒改編《乾杯》小綜：誰唱的啊？

林柏宏.吳子霏從門外親到床上　「麋先生」聖皓盯場：我是羨慕她..

米克斯見狗姐姐躺在箱子裡不動　焦慮嗅聞秒懂...伴屍8小時暖守護

關懷南鐵東移搬遷　黃偉哲：沒有人是贏家只有感謝

謝衣鳳脫口「腎臟是生殖器官」　醫護粉專喊：立委健康教育不能等

肉包、貢丸、香腸？　陳時中坦承：加工食品「無法辨識」瘦肉精

民眾黨批陳時中、陳吉仲棧戀官位　呼籲國人連署拒美豬

臺中購物節2021目標破百億！年底擬推「歡樂購」續熱潮

立榮飛東沙島包機遭香港要求返航　空軍司令部回應了

離岸風電業進軍彰化　蔡英文：海產店老闆都開始說英文

鈔票太大張！民怨「錢包塞不下」　楊金龍：列新台幣改版考量

民進黨立委替飼主請命重新評估禁養令　惡霸犬竟當場緊張到吐血

中市府要求中火逐步廢止燃煤機組　獲81.3%支持民調再攀高

台南房價竄升快　購屋族背後藏野心！代銷曝一次買2戶用途

拜登與兒「通烏門」郵件曝光！推特臉書禁分享　川普爆氣發文怒轟

機車小巧可深入秘境！YATOGO共享機車擬進軍花蓮　年底投入500輛

建築界奧斯卡頒獎　公部門抱走最多獎！連納骨塔都獲肯定

降低台灣防疫負擔　移民署宣布彈性放寬外國人在台期限30天

美魔女起立蹲下...保全貼身照做　手機解鎖：裙底風光狂攝10秒

黃鐙輝「自閉」出現圓形禿！半夜狂敲木頭…丈母娘嚇：以為鬧鬼

具荷拉生前上訴討公道！　前男友「偷拍不雅片」最終仍判無罪

中國法人恐被定義「陸資」！經濟部預告修法　金管會：有變動會重新檢視

全班驚呆！美術老師當學生面...三度偷拍女家長「微笑曲線」

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

政治熱門新聞

吳怡農提在家當兵　馮世寬批渣男：別聽他的

陳柏惟：如是你爸後悔沒射在保險套

快訊／國民黨秀密件質疑總統府黑手進NCC

韓國瑜逆襲桃園市長？王淺秋鬆口給答案

小鮮肉選里長　引戰舊文被網挖出

馮世寬批渣男　吳怡農堅持「在家當兵」：國防是大家的事

遭馮世寬痛譙「渣男」　吳怡農說話了

民怨紙鈔塞不進錢包塞　林楚茵籲別做那麼大張

馮世寬改口讚吳怡農：充滿智慧的年輕人

韓下一步曝光　葉元之估可挑戰「兩艱困選區」

東沙包機遭香港要求返航　空軍回應了

國會遷建！游錫堃指示成立諮詢委員會

「自己的捷運自己負責」　侯友宜：環狀線提早解約才是思考方向

陳文茜算數學　網譏：不是台大的？

更多熱門

相關新聞

民眾黨批陳時中、陳吉仲棧戀官位　呼籲國人連署拒美豬

民眾黨批陳時中、陳吉仲棧戀官位　呼籲國人連署拒美豬

立法院衛環委員會聯席會14、15日排審美豬、美牛的行政命令，衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲接受備詢。面對立委高嘉瑜要求含萊劑美豬標貨號，陳時中不正面回應。立委蔣萬安則批評，美牛開放前未派員實地查核，形同帶頭違法。對此，民眾黨批評，陳時中和陳吉仲棧戀官位，罔顧國人健康，呼籲民眾連署拒美豬。

陳時中鬆口公開「食安諮議會」

陳時中鬆口公開「食安諮議會」

批綠委監督「美豬進校園案」怠惰　民團籲立法禁萊豬

批綠委監督「美豬進校園案」怠惰　民團籲立法禁萊豬

肉品標產地不標萊劑？陳時中回答頻跳針

肉品標產地不標萊劑？陳時中回答頻跳針

3分之2專家反美豬！國民黨要求公開會議紀錄

3分之2專家反美豬！國民黨要求公開會議紀錄

關鍵字：

美豬美牛瘦肉精

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

李妍瑾猛一拉「元元遭拖下椅子尾椎重摔」！

身分證「1025」全中豬肋排免費吃

桃園Xpark魚自殘！官方下午發聲明

柬埔寨警搜出3噸毒品　逮到4名台灣男嫌

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

美魔女穿細肩帶晨跑　被20多歲男跟進家門性侵

台中老公寓「30年6房客全上吊亡」！都死在同位置

即／華航飛洛杉磯驚見噴射背包客

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

19歲被性侵懷孕逼結婚！女星遭渣夫痛毆險死

菜單有錯字「卻鬼遮眼」　一看留言秒懂

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

「數50聲給你們逃命」　他再回頭已是驚天火球滿地屍

砸店小弟一出地檢就被押上車　關民宅打到雙手粉碎性骨折

更多

最夯影音

更多
周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看
超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面