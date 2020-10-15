肉包、貢丸、香腸？　陳時中坦承：加工食品「無法辨識」瘦肉精

▲立委蔣萬安（左）與衛福部長陳時中（右）對決美豬牛議題。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院聯席委員會連續2天排審美豬牛開放相關的行政命令，國民黨立委蔣萬安質疑，散裝食品和餐飲供應場所等豬肉產品只標產地，民眾仍無法分辨是否含萊克多巴胺。衛生福利部長陳時中坦言，無法辨識加工肉品是否含有萊克多巴胺。

蔡英文政府拍板開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，引起食安疑慮。衛生福利部因應開放含萊克多巴胺豬肉進口，要求肉品標示產地供消費者分辨和選擇，但民眾仍有疑慮，認為不如直接標示是否含萊克多巴胺較為實際。

蔣萬安質詢時，詢問陳時中像是肉包、貢丸、香腸等加工肉品，如果混用了國產、加拿大和美國豬肉，也如實依照摻用比例標示所使用的肉品產地，是否仍然無法辨識是否含有萊克多巴胺。陳時中答詢坦承，民眾確實辦法辨識。

陳時中說，民眾無法辨識加工食品是否含有萊克多巴胺，建議可以透過產地選擇，衛福部送交的法案是要求散裝食品必須標示肉品產地，是否能辨識含有萊克多巴胺是另外一個命題。

另一個具有爭議的，是衛福部食藥署以新台幣9萬9990元委託成大專家李俊璋進行萊劑美豬風險評估，遭立委質疑刻意規避10萬元公開招標規定。國民黨立委林奕華14日在衛環委員會要求重做美豬牛安全性評估，不過在民進黨立委多數優勢護航下，此案遭到否決。

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