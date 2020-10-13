LIVE／白綠藍同台！林佳龍邀柯、侯、林右昌「整合北北基路網」

記者袁茵／台北報導

交通部長林佳龍11日宣布，目前將基隆輕軌定位為基隆捷運，由於是首都圈捷運路網很重要的路線，所以交通部13日將召開第一次北北基軌道路網政策溝通平台，邀請基隆市長林右昌、台北市長柯文哲與新北市長侯友宜一同出席，由《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲侯友宜、林佳龍、柯文哲、林右昌。（圖／記者黃軍瑋攝）

面對基隆輕軌規畫爭議不休，交通部官員8月透露，林佳龍已責成交通部，評估由中央出面，邀3位市長成立政策溝通平台，盤點整合北北基及北宜廊帶各項軌道系統計畫，與台北、新北及基隆市政府協商溝通，並以軌道路網最大綜效為目標，整合推動後續相關建設。

而林佳龍11日受訪時則指出，交通部政次王國材已個別拜訪台北、新北、基隆市政府，就地方的期待跟他們可能關切的地方做過討論，現在也已找出交集，13日會召開第一次北北基軌道路網政策溝通平台。

針對基隆輕軌升級為基隆捷運，林佳龍當時提到，主要是以首都圈軌道路網來重新檢視幾條競合的軌道路線，因為未來包含北宜高鐵將取代直鐵，再加上民生汐止線捷運環評已經通過，原本地方對基隆輕軌路線就有不同意見，此外也涉及到台鐵本身在樹林至七堵間有瓶頸，難以突破。

考量到跟民生汐止線的捷運整合，林佳龍說，有關系統形式等相關的技術性問題，交通部所屬單位已經研究初步方案，有共識部分，13日會對外說明。

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