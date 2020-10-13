基隆捷運台北端地下延伸南港　柯文哲：增加的費用「北市願多出一點」

記者袁茵／台北報導

交通部13日邀請台北市政府、新北市政府、基隆市政府3位市長召開第一次北北基軌道路網政策溝通平台，確認5項共識，其中包括基隆捷運的台北端地下延伸至南港站，並非南港展覽館站，台北市長柯文哲表示，既然中央願意採用北市的意見，那提意見就要出錢，北市願意多出一點。

▲北北基軌道路網政策溝通平台起始會議共識說明，柯文哲。（圖／記者黃軍瑋攝）

對於北北基軌道路網政策溝通，交通部次長王國材表示，歷經3次工作小組會前會研商討論，13日就所獲初步共識提報首長會議討論確認5項共識，分別是基隆捷運計畫系統型式升級、台北端地下延伸至南港、民生汐止線與基隆捷運整合、基隆端點和高鐵延伸宜蘭路線方案。

由於北市府之前堅持台北端地下延伸至南港站，對於最新確定台北端在南港車站的共識，柯文哲表示，現在基隆輕軌升級為中運量的捷運，由於他們東區門戶計畫是在南港，如果延升到南港，為了地面交通，會走地下化。

柯文哲說，既然中央願意採用台北市的意見，提意見的人就要出一點錢，如果走地下要多費用的話，多出來部分，台北市願意跟交通部來算折數，如果怕到時候增加預算，要一個定額，台北市願意多出一點；另外北宜高鐵大家都比較有共識，以後環狀線、萬大線爭議，請交通部書面整合協調機制。

▼基隆捷運台北端地下延伸至南港站。（圖／交通部提供）

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