基隆輕軌升級捷運整合「汐民線」　侯友宜：新北願分擔更多經費

記者羅婉庭／台北報導

交通部13日下午於台北市召開「北北基軌道路網政策溝通平台起始會議」，初步已達成五項共識，其中包括基隆輕軌升級捷運整合「汐民線」。對此，新北市長侯友宜表示，由於汐東段本身都在新北市境內，新北願意會負起更多責任。

北北基軌道路網政策溝通平台歷經3次工作小組會前會研商討論，初步獲得5項共識，包括基隆捷運計畫系統型式升級、台北端地下延伸至南港、民生汐止線與基隆捷運整合、基隆端點、高鐵延伸宜蘭路線方案。

針對經費問題，侯友宜表示，汐東段本身都在新北市境內，新北自然會負起更多責任，希望交通部建立專責單位統合北部軌道，在此之前，由這個平台討論出初步共識，非常謝謝林佳龍與柯文哲與林右昌。

當場感謝交通部，站在軌道建設發展，基隆輕軌變捷運是因為與新北市汐止有相當密切之關係，汐止交通壅塞為樂解決問題希望及早施作，與捷運汐止東段做整合。

侯友宜表示，若大同路只能用一個軌道，必須要與基隆捷運共用軌道，相對的，新北與基隆捷運介接，將大站打通做轉乘使用。同時，他也感謝台北市政府，答應將針對東湖站銜接問題進行評估。

此外，侯友宜建議，北宜高鐵既然規劃會經過東北角，希望與平溪線建造轉運站，帶動周邊觀光經濟發展。

▲「北北基軌道路網政策溝通平台起始會議」。（圖／記者羅婉庭攝影）

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