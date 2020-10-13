「基隆捷運」串聯北北基路網圖出爐　林佳龍曝基隆車站未來命運

▲基隆捷運確定串連北北基，林佳龍曝基隆車站未來命運。（圖／鐵工局提供）

記者賴文萱／台北報導

基隆輕軌確定升級捷運！交通部長林佳龍今（13）日邀請台北市長柯文哲、新北市長侯友宜以及基隆市長林右昌，一同召開第一次北北基軌道路網政策溝通平台，會後宣布達成5點共識。其中，針對外界關心未來台鐵基隆車站、八堵車站會不會拆除議題，林佳龍表示，基隆捷運是在確保台鐵既有的功能基礎上再增加上來的，車站絕對會在，但上面跑的軌道系統，就是後續由地方去討論凝聚共識，鐵道局會提供指導意見。

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▲北北基軌道路網政策溝通平台。（圖／記者賴文萱攝）

為使北北基軌道路網規劃方向能符合地方政府之國土發展構想與期待，交通部成立「北北基軌道路網政策溝通平台」，與台北市、新北市及基隆市政府研商，今日共達成５共識，包含基隆輕軌確定升級為基隆捷運，台北端地下延伸至南港車站，另與民生汐止線結合等。

▲基隆市長林右昌出席北北基軌道路網政策溝通平台起始會議。（圖／記者黃軍瑋攝）

針對外界關心，未來火車還進不進基隆，以及台鐵基隆車站及八堵車站要不要拆除議題，基隆市長林右昌表示，基隆捷運爭取30年，在地方上也討論很久，不管幾任總統、部長、市長都討論很久，這是成熟需要的想法，他認為基隆車站是個假議題，從來沒人說基隆車站要拆掉。

林佳龍則補充，基隆捷運是在確保台鐵既有的功能基礎上再增加上來，車站絕對會在，但軌道上面跑的系統會是什麼，後續就由地方去討論並凝聚共識，交通部鐵道局會提供指導意見。

▲基隆捷運路網圖。（圖／交通部提供）

本溝通平台歷經3次工作小組會前會研商討論，就所獲初步共識提報今日首長會議討論確認5項共識如下：

1、 基隆捷運計畫系統型式升級

基隆捷運所採用之系統型式，將由LRT輕軌系統提升為具備自動列車運轉（ATO）裝置之LRRT中運量捷運系統。

2、 台北端地下延伸至南港

為便利轉乘台、高鐵及捷運，擴大軌道服務範圍，臺北端將朝地下延伸至南港站方案規劃。

3、 民生汐止線與基隆捷運整合

基隆捷運與民汐線於大同路平行路段，民汐線與基隆捷運將整合，俾縮小結構量體並便利民眾轉乘，可解決兩線於汐止大同路段平行併存的龐大量體。民汐線東湖-汐止區公所路段（汐東捷運）應與基隆捷運計畫整合，社后機廠可提供汐東捷運與基隆捷運共用；民汐線大稻埕-東湖路段由台北市政府本於權責適時推動。

4、 基隆端點

基隆捷運南港-八堵路段已有共識；至於八堵-基隆路段正評估不同方案，將再持續規劃討論。未來基隆捷運綜合規劃時應納入都市縫合理念。

5、 高鐵延伸宜蘭路線方案

高速鐵路系統具速度快、容量大之優勢，在北宜路廊可擔任臺鐵與國道5號分流的角色，大幅增加北宜間軌道系統運能，提供東部多元旅運服務，並疏緩樹林至七堵間臺鐵容量不足之瓶頸。

基於環境保護及維護大臺北地區民眾飲用水安全之考量，採未經過翡翠水庫集水區之方案A規劃，後續將以此方案續與北宜直鐵比較後，提報綜規及環評審議。

▲北北基軌道路網政策溝通平台起始會議，林佳龍說明共識。（圖／記者黃軍瑋攝）

至於這次基隆輕軌升級捷運是否會影響到原先的規劃案要重啟？林佳龍說，現在有三個案子在進行，一個是基隆捷運，正在做綜合計劃，剛好時機還來得及納入新意見；汐止民生線也一樣環評過了，在做綜合規劃，時機上也來得及納入；另外，北宜直鐵也進入綜合規劃，現在就是再加入北宜高鐵路廊作為替代路線。他強調，三個國家重要軌道計畫都在綜合規劃，時機點可以說天時地利人和。

林佳龍強調，目前基隆輕軌有三段延伸跟連結，往南港、往基隆港、還有往汐東線，本來的計畫就有預算規模，但基本上變成中運量捷運，預算會適當增加，但效益會是物超所值，詳細數字後續會依照捷運興建分攤比例來進行，也會考量到後續哪一條捷運在哪縣市，就由該縣市政府承擔比較大的責任，當然也有比較大的權力。

林佳龍說，捷運涉及場站開發還有周邊產業，地方比中央更清楚在地需求，會再進一步來協調，對於這次新北市願意扮演領頭羊腳色，我們樂觀其成。

林右昌表示，基隆捷運討論爭取30年，今天是30年來最大進展跟突破，整個基隆捷運提升為中運量軌道系統，另外在台北端也跟南港車站做串接，並採取地下化規劃，這是他一直以來的主張。

林右昌說，基隆捷運跟民生汐止線的結合是很好的結果，南港未來將會是台北市最重要發展趨勢跟廊帶，未來10年發展會如火如荼的展開。基隆捷運不只是能通勤，更重要是把大台北都會區產業廊帶往基隆汐止方向沿升，對未來產業跟經濟發展大都會能量有正面助益。

另外，林右昌說，希望未來綜合規劃時，基隆捷運到南港端能考慮到轉乘便利性，越接近南港車站越好。至於基隆端部分，鐵道局還在努力不同方案的評估，希望未來綜合規劃時後能夠納入都市縫合、都市設計的理念，把兩個平交道、路橋做妥適的考量跟處理。

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