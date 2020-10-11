國民黨改名「去中國」？　江啟臣：當前黨內應關心民生議題

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者宋良義攝）

記者楊蕓／台北報導

針對國民黨團總召林為洲10日拋出中國國民黨將黨名「去中國」的議題，國民黨主席江啟臣11日受訪時重申，當前黨內應該關心的是民生議題，例如萊豬進口或地方上缺水等問題，還有很多更重要的民生議題值得國民黨關注，「改名並不是國民黨現在關心的重點。」

林為洲表示，國民黨認定的「中國」，當然是指「中華民國」，但容易與對岸的「中華人民共和國」混淆，不只是混淆的問題，牽涉的還有「中國」這個名詞所指涉的意含的定義權、話語權，以及戰略上為了台灣最大利益，維護海峽和平，保留與對岸對話、周旋的連結與縱深，等等問題。

江啟臣11日受訪時強調，改名不在國民黨現階段的改革議程中，並表示他接任黨主席之後，推動相關黨務工作及改革工作，不管是改革委員會或9月6日的全代會，改名議題都不在議程中。

江啟臣強調，改名不是現階段黨內改革的重點，當前黨內應該關心的是民生議題，例如萊豬進口或地方上缺水等問題，還有很多更重要的民生議題值得國民黨關注，改名並不是國民黨現在關心的重點。

國民黨則指出，江啟臣今年初當選黨主席之前接受媒體專訪時，即已經針對國民黨改名議題做出明確立場，江啟臣當時強調，「國民黨要檢討的重點是論述方式、內容，而不是表面的名稱問題，如果改名改姓，個性都不改，好像也於事無補。」國民黨表示，此基調從未改變過，無論改革委員會或全代會也從無討論相關議題的議程，此議題從未成為黨中央討論的重心，也不會是重心。

針對黨內同志提出國民黨改名的意見，國民黨表示，相關的建議都代表著國民黨內沒有議題是不能開放討論的，這顯示出政黨的開放精神。國民黨堅信「改革才是重心而非改名」，當前國民黨的政治任務焦點在於為民生把關（食安議題）、為民權奮鬥（公投等個人權利保障），國民黨相信，唯有「為人民的生活安全做把關、為人民的權益爭保障」，善盡為人民謀幸福、爭利益的政黨價值，國人會看見我們的努力。

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