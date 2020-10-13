　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基隆輕軌升級捷運5點共識出爐　林佳龍邀3首長整合北北基軌道路網

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼基隆輕軌tram-train示意圖（圖／鐵工局提供）

▲基隆輕軌將升級為基隆捷運，成為北北基首都圈重要路網之一。（圖／鐵工局提供）

記者賴文萱／台北報導

基隆輕軌升級捷運！交通部長林佳龍今（13）日邀請台北市長柯文哲、新北市長侯友宜以及基隆市長林右昌，一同召開第一次北北基軌道路網政策溝通平台，將基隆輕軌定位為基隆捷運，成為首都圈捷運路網很重要的路線，起始會議也達5點共識。

▲▼北北基軌道路網政策溝通平台起始會議共識說明。（圖／記者黃軍瑋攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台北市長柯文哲。（圖／記者黃軍瑋攝）

在國土整體發展與區域均衡的架構下，建構「西部高鐵、東部快鐵」之高快速環島鐵路網為政府當前施政重點。環島鐵路網中北北基路廊為連通東西部間的要徑，為使北北基軌道路網規劃方向能符合地方政府之國土發展構想與期待，交通部成立「北北基軌道路網政策溝通平台」，與台北市、新北市及基隆市政府研商尋求共識，使此區域內各項軌道建設計畫整合順利推動。

交通部政務次長王國材說明，這次主要針對基隆捷運、民生汐止線以及北宜高鐵的建設整合做討論，他跟三位市長先有工作小組，初步有共識並做確認，稍早1小時的北北基軌道路網政策溝通平台也做出討論，共達到5點共識。

本溝通平台歷經3次工作小組會前會研商討論，就所獲初步共識提報今日首長會議討論確認5項共識如下：

1、 基隆捷運計畫系統型式升級
基隆捷運所採用之系統型式，將由LRT輕軌系統提升為具備自動列車運轉（ATO）裝置之LRRT中運量捷運系統。

▲▼基隆捷運。（圖／交通部提供）

▲基隆捷運進台北，確定地下延伸至南港車站。（圖／交通部提供）

2、 台北端地下延伸至南港
為便利轉乘台、高鐵及捷運，擴大軌道服務範圍，台北端將朝地下延伸至南港站方案規劃。

3、 民生汐止線與基隆捷運整合
基隆捷運與民汐線於大同路平行路段，民汐線與基隆捷運將整合，俾縮小結構量體並便利民眾轉乘，可解決兩線於汐止大同路段平行併存的龐大量體。民汐線東湖-汐止區公所路段（汐東捷運）應與基隆捷運計畫整合，社后機廠可提供汐東捷運與基隆捷運共用；民汐線大稻埕-東湖路段由台北市政府本於權責適時推動。

▲▼基隆捷運。（圖／交通部提供）

▲民生汐止線將與基隆捷運整合。（圖／交通部提供）

4、 基隆端點
基隆捷運南港-八堵路段已有共識；至於八堵-基隆路段正評估不同方案，將再持續規劃討論。未來基隆捷運綜合規劃時應納入都市縫合理念。

5、 高鐵延伸宜蘭路線方案
高速鐵路系統具速度快、容量大之優勢，在北宜路廊可擔任臺鐵與國道5號分流的角色，大幅增加北宜間軌道系統運能，提供東部多元旅運服務，並疏緩樹林至七堵間臺鐵容量不足之瓶頸。

基於環境保護及維護大台北地區民眾飲用水安全之考量，採未經過翡翠水庫集水區之方案A規劃，後續將以此方案續與北宜直鐵比較後，提報綜規及環評審議。

▲▼北北基軌道路網政策溝通平台起始會議共識說明。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲北北基軌道路網政策溝通平台起始會議共識說明。（圖／記者黃軍瑋攝）

交通部將基隆輕軌定位為基隆捷運，以這樣的方式就先前競合的路線或是路段進行整合，成為首都圈捷運路網很重要的路線。為此，交通部政次王國材已個別拜訪台北、新北、基隆市政府，就地方的期待跟他們可能關切的地方做過討論，並從中已找出交集，13日在交通部也召開第一次北北基軌道路網政策溝通平台。

交通部長林佳龍表示，很高興今天跟三市長一起促成北北基軌道路網政策溝通平台，第一次會議就有很具體的共識，5項共識會作為後續持續溝通協調的基礎，也會成立工作小組，由政次王國材當召集人，並邀三城市的副市長一起來參與，另由鐵道局做幕僚工作。

▲▼北北基軌道路網政策溝通平台起始會議共識說明，林佳龍。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲林佳龍促成北北基三城市首長參與北北基軌道路網政策溝通。（圖／記者黃軍瑋攝）

林佳龍說，今天可以說是一個創舉，三位市長都有超越城市首長的格局，從區域發展開始正視國土規劃來看城際合作，可以說是區域治理的典範。

林佳龍也說，交通部也是史上第一次由部長召集跟三城市首長一起坐下來的平台，他擔任交通部長後，就擬定了2020年運輸政策白皮書，他一直認為交通部很需要有一個宏觀針對國土規劃跟區域均衡發展的路網，這個部分最重要就是要打造台灣成為6小時生活圈高、快速鐵路網。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
發表會倒數！iPhone 12預測總整理　售價、顏色一次看
快訊／碩士學位遭註銷！李眉蓁368字狠嗆中山大學校長
快訊／總裁牛肉麵宣布熄燈！最後營業日曝光
快訊／康軒吹哨者風波　董事長李萬吉發500字聲明道歉了
大同陸資抓到了！　金管會開罰2500萬
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

康軒老董終於道歉了！　全教總160字聲明「發動抵制記者會」取消

「基隆捷運」串聯北北基路網圖出爐　林佳龍曝基隆車站未來命運

國產雞爆泡漂白水！ 防檢局：允許屠宰場常規使用含氯消毒劑

康軒董事長李萬吉500字道歉聲明：給社會帶來紛擾，個人深感不安

1至9月捐乳量少20萬C.C.　台中醫院呼籲媽咪捐乳送愛

快儲水！高雄鳳山、三民等區14日停水10小時　8萬多戶受影響

她忘帶錢包！男友「連50元都不借」　隔天還也母湯：當我盤子？

疫情影響3000新舊境外生放棄來台　估損失3億元學費

年捐萬斤白米邁入第42年！苗栗86歲善人「只因媽媽一句話」　　

基隆輕軌升級捷運5點共識出爐　林佳龍邀3首長整合北北基軌道路網

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

全昭旻.Lovelyz美珠「三行詩狂歪樓」變19禁！　Jessi脫口「和姑姑...」劉在錫.張東潤大傻眼

年輕爸左顧右盼「往車底丟2包」　裝沒事開車走人！尿布獨留原地

騎公車專用道遭攔停「拒簽罰單」　中年男暴怒跳針嗆警：開就對了！

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

康軒老董終於道歉了！　全教總160字聲明「發動抵制記者會」取消

「基隆捷運」串聯北北基路網圖出爐　林佳龍曝基隆車站未來命運

國產雞爆泡漂白水！ 防檢局：允許屠宰場常規使用含氯消毒劑

康軒董事長李萬吉500字道歉聲明：給社會帶來紛擾，個人深感不安

1至9月捐乳量少20萬C.C.　台中醫院呼籲媽咪捐乳送愛

快儲水！高雄鳳山、三民等區14日停水10小時　8萬多戶受影響

她忘帶錢包！男友「連50元都不借」　隔天還也母湯：當我盤子？

疫情影響3000新舊境外生放棄來台　估損失3億元學費

年捐萬斤白米邁入第42年！苗栗86歲善人「只因媽媽一句話」　　

基隆輕軌升級捷運5點共識出爐　林佳龍邀3首長整合北北基軌道路網

康軒老董終於道歉了！　全教總160字聲明「發動抵制記者會」取消

國民黨改黨名？田方倫：現階段「國民」兩字應擺最前面

「基隆捷運」串聯北北基路網圖出爐　林佳龍曝基隆車站未來命運

藝人瑞莎創辦瑞星韻律體操協會　盼群眾集資助選手登國際舞台

陳柏渝被當小三要提告！　林利老婆大翻轉道歉：我誤會了

南高蛋白區PK賽！台南雙引擎飆速　專家：房價明年超越高雄

熟女逛賣場挑4件性感內褲...下秒塞包包　被逮辯「現金不夠」

俄羅斯排球正妹體驗五人制棒球　節奏太快沒發現贏球

國產雞爆泡漂白水！ 防檢局：允許屠宰場常規使用含氯消毒劑

住透天厝貴鬆鬆？　台中北區最便宜1600萬享大空間

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

生活熱門新聞

點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

即／南卡甩水彈　4縣市豪雨警戒灌2天

LINE狂收「陌生訊息」崩潰　2步驟設定全擋掉

爆系管理員「從今晚起停止所有活動3天」

南鐵地下化2抗爭戶　半夜突遭強拆

轉A片挨告討拍　夢夢截圖打臉了

台灣變「颱彎」？災害預報士曝颱風不來原因：它太強了

泛舟哥結婚了！喜曬全家福：以後叫我吉爸

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

FB不想掛穩交！這5星座「愛得超低調」　天秤：甜蜜兩人懂就好

「南卡」颱風將生成！未來路徑曝

「爆廢公社」無預警下架！內行推測1原因

沙德爾前身「蘇迪勒」曾重創台灣！　雙颱可能接力生成

更多熱門

相關新聞

基隆輕軌升級捷運整合「汐民線」　侯友宜：新北願分擔經費

基隆輕軌升級捷運整合「汐民線」　侯友宜：新北願分擔經費

交通部13日下午於台北市召開「北北基軌道路網政策溝通平台起始會議」，初步已達成五項共識，其中包括基隆輕軌升級捷運整合「汐民線」。對此，新北市長侯友宜表示，由於汐東段本身都在新北市境內，新北願意會負起更多責任。

基捷台北端地下延伸南港站

基捷台北端地下延伸南港站

LIVE／林佳龍邀柯、侯、昌同台！

LIVE／林佳龍邀柯、侯、昌同台！

傳基隆捷運改名　柯：改名就賺錢？

傳基隆捷運改名　柯：改名就賺錢？

北北基首長坐下來！侯友宜：盼捷運汐民線動工

北北基首長坐下來！侯友宜：盼捷運汐民線動工

關鍵字：

基隆輕軌基隆捷運交通部林佳龍柯文哲林右昌侯友宜

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

景文科大鹹濕迎新　6學長姊下場曝

點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

帶台北女友回老家！屏東男秒被分手

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

蘆洲宮廟仙女禮生神到了！本業是老師

熊貓外送員腿一抬…掉出美臀形狀

小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥

媽1人扛2行李箱搭錯車！女兒當眾連環爆踢6腳

爸爸2千萬買原油正2！女大生崩潰

女大生剛手術…台中23歲男「探病性侵」

即／南卡甩水彈　4縣市豪雨警戒灌2天

更多

最夯影音

更多
KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面