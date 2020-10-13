基隆輕軌升級捷運5點共識出爐　林佳龍邀3首長整合北北基軌道路網

▲基隆輕軌將升級為基隆捷運，成為北北基首都圈重要路網之一。（圖／鐵工局提供）

記者賴文萱／台北報導

基隆輕軌升級捷運！交通部長林佳龍今（13）日邀請台北市長柯文哲、新北市長侯友宜以及基隆市長林右昌，一同召開第一次北北基軌道路網政策溝通平台，將基隆輕軌定位為基隆捷運，成為首都圈捷運路網很重要的路線，起始會議也達5點共識。

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▲台北市長柯文哲。（圖／記者黃軍瑋攝）

在國土整體發展與區域均衡的架構下，建構「西部高鐵、東部快鐵」之高快速環島鐵路網為政府當前施政重點。環島鐵路網中北北基路廊為連通東西部間的要徑，為使北北基軌道路網規劃方向能符合地方政府之國土發展構想與期待，交通部成立「北北基軌道路網政策溝通平台」，與台北市、新北市及基隆市政府研商尋求共識，使此區域內各項軌道建設計畫整合順利推動。

交通部政務次長王國材說明，這次主要針對基隆捷運、民生汐止線以及北宜高鐵的建設整合做討論，他跟三位市長先有工作小組，初步有共識並做確認，稍早1小時的北北基軌道路網政策溝通平台也做出討論，共達到5點共識。

本溝通平台歷經3次工作小組會前會研商討論，就所獲初步共識提報今日首長會議討論確認5項共識如下：

1、 基隆捷運計畫系統型式升級

基隆捷運所採用之系統型式，將由LRT輕軌系統提升為具備自動列車運轉（ATO）裝置之LRRT中運量捷運系統。

▲基隆捷運進台北，確定地下延伸至南港車站。（圖／交通部提供）

2、 台北端地下延伸至南港

為便利轉乘台、高鐵及捷運，擴大軌道服務範圍，台北端將朝地下延伸至南港站方案規劃。

3、 民生汐止線與基隆捷運整合

基隆捷運與民汐線於大同路平行路段，民汐線與基隆捷運將整合，俾縮小結構量體並便利民眾轉乘，可解決兩線於汐止大同路段平行併存的龐大量體。民汐線東湖-汐止區公所路段（汐東捷運）應與基隆捷運計畫整合，社后機廠可提供汐東捷運與基隆捷運共用；民汐線大稻埕-東湖路段由台北市政府本於權責適時推動。

▲民生汐止線將與基隆捷運整合。（圖／交通部提供）

4、 基隆端點

基隆捷運南港-八堵路段已有共識；至於八堵-基隆路段正評估不同方案，將再持續規劃討論。未來基隆捷運綜合規劃時應納入都市縫合理念。

5、 高鐵延伸宜蘭路線方案

高速鐵路系統具速度快、容量大之優勢，在北宜路廊可擔任臺鐵與國道5號分流的角色，大幅增加北宜間軌道系統運能，提供東部多元旅運服務，並疏緩樹林至七堵間臺鐵容量不足之瓶頸。

基於環境保護及維護大台北地區民眾飲用水安全之考量，採未經過翡翠水庫集水區之方案A規劃，後續將以此方案續與北宜直鐵比較後，提報綜規及環評審議。

▲北北基軌道路網政策溝通平台起始會議共識說明。（圖／記者黃軍瑋攝）

交通部將基隆輕軌定位為基隆捷運，以這樣的方式就先前競合的路線或是路段進行整合，成為首都圈捷運路網很重要的路線。為此，交通部政次王國材已個別拜訪台北、新北、基隆市政府，就地方的期待跟他們可能關切的地方做過討論，並從中已找出交集，13日在交通部也召開第一次北北基軌道路網政策溝通平台。

交通部長林佳龍表示，很高興今天跟三市長一起促成北北基軌道路網政策溝通平台，第一次會議就有很具體的共識，5項共識會作為後續持續溝通協調的基礎，也會成立工作小組，由政次王國材當召集人，並邀三城市的副市長一起來參與，另由鐵道局做幕僚工作。

▲林佳龍促成北北基三城市首長參與北北基軌道路網政策溝通。（圖／記者黃軍瑋攝）

林佳龍說，今天可以說是一個創舉，三位市長都有超越城市首長的格局，從區域發展開始正視國土規劃來看城際合作，可以說是區域治理的典範。

林佳龍也說，交通部也是史上第一次由部長召集跟三城市首長一起坐下來的平台，他擔任交通部長後，就擬定了2020年運輸政策白皮書，他一直認為交通部很需要有一個宏觀針對國土規劃跟區域均衡發展的路網，這個部分最重要就是要打造台灣成為6小時生活圈高、快速鐵路網。

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