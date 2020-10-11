林為洲喊國民黨改名「去中國」　侯友宜：改變要從內在開始

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨團總召林為洲10日拋出中國國民黨將黨名「去中國」的議題，引發議論。對此，新北市長侯友宜11日受訪時強調，改變要從內在開始，好好的跟民眾並肩作戰，「改變自己比一切都還重要」。

林為洲表示，國民黨認定的「中國」，當然是指「中華民國」，但容易與對岸的「中華人民共和國」混淆，不只是混淆的問題，牽涉的還有「中國」這個名詞所指涉的意含的定義權、話語權，以及戰略上為了台灣最大利益，維護海峽和平，保留與對岸對話、周旋的連結與縱深，等等問題。

針對國民黨改名的議題，侯友宜11日受訪時表示，國民黨現在最急迫的是不斷地要去改革、改變，跟民眾站在一起，因此改革比什麼都還重要，「改變從我們的內在開始，好好的跟民眾並肩作戰，改變自己比一切都還重要。」

侯友宜表示，中國國民黨的「中國」兩字代表中華民國，所以最重要的還是先把自己改變，才是當前最重要的挑戰，「沒有改變沒有希望，沒有改革更沒有希望，只有改變才能讓國民黨能夠重新的站起來，只有改革才能夠迎向挑戰，才能夠讓民眾接納，大家一起全力以赴。」

對於林為洲拋出改名議題，是否會讓對手有機會模糊焦點，侯友宜則說，一個黨成功、失敗，決定在自己要不要去重新調整步伐，讓民眾認同國民黨、知道國民黨能為他們做什麼，並做出有感的政績，站在民眾那邊，絕對比任何形式的改變都還重要。

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