林為洲建議黨名「去中國」　改革第一步：務實面對問題

▲林為洲出席國民黨中央升旗典禮。（圖／記者宋良義攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨在今年總統、立委選舉慘敗，「中國」因素被認為是關鍵，當時討論黨名是否應「去中國」，最後沒結論。適逢國慶日，國民黨團總召林為洲10日在臉書再提此事。

林為洲表示，要不要去掉「中國」？國民黨認定的「中國」，當然是指「中華民國」，但容易與對岸的「中華人民共和國」混淆，不只是混淆的問題，牽涉的還有「中國」這個名詞所指涉的意含的定義權、話語權，以及戰略上為了台灣最大利益，維護海峽和平，保留與對岸對話、周旋的連結與縱深，等等問題。

林為洲指出，國民黨改革的第一步，沒有不能談、不能討論的議題，包容多元、務實面對問題，才有可能獲得有價值的答案，聽聽大家的意見，感恩。

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