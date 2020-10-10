蔡英文：我最心心念念國軍　教召變更精實！加速後備動員改革

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文10日發表國慶談話時強調，身為三軍統帥，國軍的未來、未來的國軍，就是她最心心念念的事；同時她也提到，教召確實變得更加精實，而在常後一體的原則下，接下來後備動員制度改革，將快速推動。

▲109年國慶大會，總統蔡英文觀禮像防疫英雄致意。（圖／記者林敬旻攝）



蔡英文表示，台灣經濟的前景，也有賴於區域的和平穩定，示弱退讓不會帶來和平，只有自我準備充足，憑藉著堅實的防衛決心和實力，才能保障台灣安全、維護區域和平。

蔡英文指出，精進國防實力，降低戰爭風險，這是當前國防政策的原則。這段時間，面對對岸機艦騷擾，台海情勢雖然比較緊張，但是我們的國軍，都能夠即時掌握和因應，達成防衛固守的任務。

蔡英文表示，這幾年來，只要有時間，她就會前往部隊，看看我們的國軍官兵。從高山上的空軍雷達站，到返航靠港的海軍艦隊；從在陣地操練火砲的陸軍部隊，到培養年輕軍士官的學校。

蔡英文說，她的目的，不僅是要對這些日夜輪班、保家衛國的軍人說聲謝謝，更要讓國人知道，國軍是我們的家人，也是國家主權、自由民主最強的後盾。

「在跟國軍官兵的互動中，許多故事堅定了我的信心。」蔡英文說，她還記得，當她到第一線的空軍部隊時，警戒室裡，隨時準備緊急出勤的飛官，充滿信心地告訴她「務必將空防交給空軍」。

蔡英文表示，她也記得，在陸軍工訓中心，看到女性軍官，帶領著工兵同袍，展現出「逢山開路、遇水架橋」的氣魄；而在海軍水下作業大隊，則有穿戴重裝備的弟兄姊妹，奮勇潛入海底，排除障礙，「這就是中華民國國軍。他們不分前線後勤，不分男女，都是我們的子弟，都有共同守護國家的信念。」

「身為三軍統帥，國軍的未來、未來的國軍，就是我最心心念念的事。」蔡英文說，面對對岸的軍事擴張和挑釁，會持續強化防衛戰力的現代化，並加速提升不對稱戰力。

蔡英文說，在外購武器裝備的同時，仍然堅持加速推動國防自主，高教機國造、潛艦國造，已經有相當的成效。我們以雙軌並進的方式，來強化防衛實力。

蔡英文表示，不僅武器裝備性能正在提升，國軍更需要有素質優秀的戰士。除了提升志願從軍的官士兵的專業素養，更要建立有效的後備制度，來強化國軍的人力素質及戰力。

蔡英文說，「相信很多被教育召集的後備軍人都覺得，教召變得更加精實。而在常後一體的原則下，接下來，後備動員制度的改革，也將會快速推動。」



蔡英文強調，面對區域的和平穩定受到威脅，會堅守「不畏戰，不求戰」的原則，避免擦槍走火；而國防部也會適時發布共軍動態，和周邊國家交換資訊，強化安全夥伴角色，也讓國人明瞭台海動態，讓全民國防更加堅實。

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