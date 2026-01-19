快訊／「學測社會」解答快來對　補教預估今年五標出爐

▲補教業者公布學測社會題解答與解析。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

115學年度學科能力測驗今（19日）第二科考社會，得勝者文教提供社會科試題參考解答，正確答案以大考中心公布為準。得勝者文教也預估社會五標，分別為頂標13級分、前標12級分、均標10級分、後標8級分、底標7級分，與去年相當。

地理老師黃創宏指出，今年地理科難易度中等，和去年差異度不大，且三冊配分比例很平均、題目也貼近時事。不過他也指出，24題有小爭議，雖然直觀答案是D，但題目敘述中仍有小陷阱，因此討論時保留A和D兩個答案。

歷史老師馮敬之指出，今年歷史考科對學生而言中間偏難，以題數來看，台灣史7題，東亞8題，世界6題，其中世界史略少，台灣史維持，且在台灣史中考了很多日治時代，還有戒嚴題也已多年沒出現。

而他也直言，今年第45、46題對社會、自然組都難，第57、58題更是今年超級難題，幾乎要把所有文字閱讀完，也要看懂圖表，整體而言，今年歷史題難讓學生答的輕鬆愉快。。

公民老師張雪雲則表示，今年公民題考得平鋪直敘，幾乎沒有圖表，但閱讀很多，只要有掌握基本概念，看清楚題目，答案就在題目中，並不是很難。

不過她認為今年題目為了探究學生學習能力，跨領域的組合蠻多，但公民考太多所謂多元文化、積極人權，政治題反而考得很少，認為可以調整一下。

▼學測社會題解答。（圖／得勝者文教提供）