國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

西班牙高鐵對撞「上修至39死」！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

▲▼ 西班牙高速列車出軌對撞。（圖／路透）

▲西班牙高速列車出軌對撞事件，已經確認至少39人罹難。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

西班牙南部18日晚間發生2列高速列車對撞事故，罹難人數已經攀升至39人，當局警告死亡數恐怕還會上修。初步調查指出，事發路段是一條筆直鐵軌，首先出現異常的列車生產於2022年，而且4天前才接受檢查。

2列車高速相撞　目擊者悚憶脫軌

18日晚間7時45分，一輛從馬拉加（Malaga）開往馬德里（Madrid），載有294人的Iryo私營高速列車，行經科爾多瓦省（Cordoba）亞達穆斯鎮（Adamuz）附近時，尾部車廂突然出軌，衝撞到對向軌道上另一列從馬德里駛往韋爾瓦（Huelva）、載有約100人的西班牙國鐵Renfe列車，導致兩列車均脫軌翻覆。

一名當時搭乘列車的記者描述，撞擊瞬間「感覺像地震」，乘客們紛紛使用緊急破窗錘，擊碎車窗逃生。乘客卡門發文表示，「離開科爾多瓦站10分鐘後，列車開始劇烈搖晃，我們後方的第6節車廂發生脫軌，車燈也熄滅了。」

▲▼ 西班牙高速列車出軌對撞。（圖／路透）

罹難人數上修　至少39人喪命

稍早當局公布死亡數至少21人，但根據官員說法及緊急服務部門最新統計，罹難者已攀升至39人，隨著搜救工作持續，可能還會繼續上修。另外至少122人受傷，其中75人送醫，目前仍有48人留院觀察。

交通部長普恩特（Oscar Puente）表示，大多數死傷都發生在第2列列車的前2節車廂。

事故原因太離奇　脫軌原因不明

《衛報》、《天空新聞》等外媒報導，首先出現異狀的Iryo列車，在事發前4天才完成例行檢修，而該列車製造於2022年，也就是說車齡不到4年。

交通部長普恩特（Oscar Puente）表示，雖然事故原因尚未釐清，但在筆直路段發生脫軌「確實很奇怪」，而且該路段去年5月才重新翻修。

▲▼ 西班牙高速列車出軌對撞。（圖／路透）

西班牙國鐵Renfe總裁埃雷迪亞（Álvaro Fernández Heredia）表示，現在斷定脫軌原因「為時過早」，但他也認為這起意外非常罕見，因為它發生在一條配備「主動式安全防護設施」的筆直軌道上，而且紀錄顯示2列車行駛速度，均低於該路段限速。他推測，事故肇因可能與列車車輛本身或基礎設施有關。

總理趕赴現場視察　當局積極調查中

隨著搜救行動持續，西班牙鐵路事故調查委員會已介入調查，檢方也正等待警方報告以啟動刑事偵查，受影響路段預計封閉數日。

西班牙總理桑切斯（Pedro Sánchez）已取消所有行程，將赴事故現場視察。他在社群平台發文悼念，「這是我國深感悲痛的一夜，向罹難者家屬致上最誠摯哀悼，全國人民與你們同在。」
 

時速200km對撞！西班牙高鐵21死百傷　乘客憶「車廂噴飛」恐怖瞬間

快訊／西班牙高速列車出軌對撞！　至少21死逾百傷

01/17 全台詐欺最新數據

西班牙高鐵對撞「上修至39死」！列車4天前才檢查　筆直路段竟

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

