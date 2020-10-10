F-16V首度編隊飛越總統府！　雷虎小組壓軸衝場掀國慶典禮高潮

記者林銘翰／台北報導

國慶大會10日上午於總統府前盛大登場，今年最受矚目的展演項目包括陸軍航特部CH-47SD運輸直升機吊掛「巨幅國旗」，搭配UH-60M黑鷹直升機編隊，以及黑鷹直升機直接低空飛進總統府禁航區，上演特勤垂降的戲碼。在國慶大典尾聲，不僅有雷虎小組為天空畫上藍白紅彩煙，更加入了近年完成升級的F-16V戰機，首次在府前上空編隊衝場。

今年國慶大會以「民主台灣、自信前行」為主軸，主視覺設計以聲波線條呈現，象徵台灣藉由多元聲音彼此間的交流、融合，造就民主的進步。為了讓民眾實地體驗慶典盛況，今年國慶籌備委員會首度開放民眾現場觀禮，特別抽出500位幸運民眾於大會現場欣賞精彩表演，共同歡慶國家最重要的慶典。

▲109年國慶大會，雷虎小組大雁隊形。（圖／記者林敬旻攝）



在序幕暖場階段中，首先登場表演的是苗栗陳家班北管八音團，以及由國防部聯合樂儀隊、北一女樂儀旗隊帶來的精彩演出，接著登場的是由警政署、空勤總隊帶來的反恐演練。訓練有素的特勤隊員分別擔任歹徒與維安特勤隊，現場模擬劫持危機發生狀況，雙方互有鳴槍，激烈交鋒不斷；儘管只是預演，但煙霧瀰漫、槍聲四起，相當擬真。

另一方面，空勤總隊的黑鷹直升機盤旋趕往現場支援，全副武裝的特勤人員自直升機上垂降到地面，隨即整隊入列展開攻堅行動。命令一下後隨即展開攻堅進行圍捕，全程不到1分鐘，就攻破遭劫持作為掩體的公車，將歹徒繩之以法，展現堅強戰力與團隊默契。

▲109年國慶大會，F-16V戰機衝場。（圖／記者林敬旻攝）

國慶典禮結束後，由陸軍司令部派遣的悍馬車5輛、中型戰術輪車6輛組成的防疫英雄車隊，搭載社會各界防疫英雄接受國人喝采。接續並由大會安排的演出單位帶來歌仔戲、銅鑼、武術、街舞等系列表演，象徵兼容並蓄、豐富多元文化特色與風貌。

在主題表演階段中，首先由陳錫煌傳統掌中劇團帶來傳統技藝演出，接續則有采風樂坊＆台北市立大學武術隊、國立體育大學武術隊、哈管幫＆TBC舞團、莊敬高職、VOX玩聲樂團＆馬戲之門、台北市體育總會滑輪溜冰協會、中華民國極限運動協會、傳源文化藝術團、悟遠劇坊、吉那罐子、歌仔係國寶廖瓊枝、國立實驗合唱團各自帶來精彩的表演。



在預演活動尾聲的階段，則由甫完成升級的F-16V戰機，以每小時500公里速度於總統府上空衝場，實踐保家衛國、肩負捍衛台海領空神聖使命。最後，壓軸登場的雷虎小組，採5機大雁隊形編隊加速衝過觀禮台，為天空畫上藍白紅彩煙，展現精湛飛行戰技，祝福國家風調雨順，現場也灑下彩帶，為本次大會畫上完美句點。

▲109年國慶大會，雷虎小組大雁隊形。（圖／記者林敬旻攝）



▲109年國慶大會，空軍雷虎小組AT-3衝場 。（圖／記者李毓康攝）



▲109年國慶大會，空軍雷虎小組AT-3衝場 。（圖／記者李毓康攝）

▲109年國慶大會，空軍雷虎小組AT-3衝場 。（圖／記者李毓康攝）

▲109年國慶大會，空軍第四聯隊F-16V戰機衝場。（圖／記者李毓康攝）

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