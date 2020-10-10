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與駐台使節出席國慶酒會歡慶　蔡英文現場還手作客家擂茶雪花冰

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▲蔡英文、賴清德與各國駐台使節10日出席國慶酒會。（圖／翻攝自總統府Flickr）

▲蔡英文、賴清德與各國駐台使節10日出席國慶酒會。（圖／翻攝自總統府Flickr，下同）

記者蘇晏男／台北報導

雙十國慶大典中午落幕，總統蔡英文偕同副總統賴清德10日晚間出席在台北賓館舉辦的「中華民國109年國慶酒會」，並和與會的各國駐台使節、駐台機構及國際組織代表共同慶賀中華民國109年國慶。

蔡英文抵達酒會現場後，先聽取今年國慶酒會主視覺「熱戀台灣百岳」介紹，並於會場中，與賴清德與賓客寒暄問候，而行政院長蘇貞昌、總統府秘書長李大維、國安會秘書長顧立雄，及外交部長吳釗燮伉儷亦在場陪同。

總統府指出，酒會設有盛橋刈包、菓實日及N-Ice Taipei等知名美食攤位，蔡英文也與使節團團長暨聖克里斯多福及尼維斯駐台大使哈菁絲（Jasmine Elise Huggins）、美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（William Brent Christensen）伉儷等一同參觀攤位，聽取紅蔥滷肉飯刈包、「紅龜」等特色美食介紹，亦親自製作客家擂茶雪花冰。

另外，蔡英文與賴清德於10日上午9時半許，已與到總統府參加國慶大典的各國駐台使節、駐台機構及國際組織代表，依序拱手行禮致賀，並表達感謝之意。

▲▼蔡英文、賴清德與各國駐台使節10日出席國慶酒會。（圖／翻攝自總統府Flickr）

▲▼蔡英文、賴清德與各國駐台使節10日出席國慶酒會。（圖／翻攝自總統府Flickr）

▲▼蔡英文、賴清德與各國駐台使節10日出席國慶酒會。（圖／翻攝自總統府Flickr）

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