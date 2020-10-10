游錫堃：台灣面對強權打壓仍自信前行　「做台灣人真幸福」

記者林銘翰／台北報導

國慶大會10日上午於總統府前盛大登場，立法院長游錫堃致詞時表示，台灣是在苦難中淬鍊而生的國家，面對強權不斷打壓，民主台灣在總統蔡英文的帶領下，依然抬頭挺胸、自信前行，身為國會議長的他，很高興常聽到有人說「做台灣人真幸福」，而這也是自己此刻的心情。

今年國慶大會以「民主台灣、自信前行」為主軸，主視覺設計以聲波線條呈現，象徵台灣藉由多元聲音彼此間的交流、融合，造就民主的進步。為了讓民眾實地體驗慶典盛況，今年國慶籌備委員會首度開放民眾現場觀禮，特別抽出500位幸運民眾於大會現場欣賞精彩表演，共同歡慶國家最重要的慶典。

▲立法院長游錫堃 。（圖／記者李毓康攝）



游錫堃致詞時表示，台灣人曾攜手一起走過一段民主化的艱辛歷程，光榮地成為華人文化圈第一個民主國家，反觀中共除了對內高壓統治，迫害西藏人、新疆人、蒙古人，毀棄「港人治港，50年不變」的承諾外，還對台灣文攻武嚇、阻擾參與國際社會。

游錫堃也指出，中共近年來更揚棄「韜光養晦」的策略，藉著「一帶一路」、「戰狼外交」，到處以商逼政，孤立台灣。然而，世事贏縮轉化，在發生新冠肺炎及「港版國安法」之後，終於讓全球民主國家看清其極權體制與違反普世價值的本質而展開反制。

游錫堃強調，台灣是印太戰略的樞紐，更是華人世界的民主堡壘，民主先進國家應不至於眼看台灣遭受侵略而坐視不管，但在國際局勢瞬息萬變的關鍵年代，除了誠心致力維繫兩岸和平穩定，在和平、對等、民主、對話的基礎上繼續推動兩岸協商，更期盼中國務實面對中華民國台灣存在的事實。

同時，游錫堃也說，台灣也必須自立自強，自助而後才有人助，全國人民應該不分黨派更加合作與努力，超前佈署，共同創造台灣國際空間的歷史新局。

游錫堃強調，台灣是在苦難中淬鍊而生的國家，面對強權不斷打壓，民主台灣在蔡英文的帶領下，依然抬頭挺胸、自信前行，也感謝蔡英文、朝野各政黨與全國人民一路以來的不畏不懼。近來，身為國會議長的他，很高興常聽到有人說「做台灣人真幸福」，而這也是自己此刻的心情。

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