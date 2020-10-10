蔡英文國慶許願：願大家20年後想起2020　在時代中把握機遇勇敢前進

記者蕭羽耘／台北報導

今天是國慶日，面對近期共軍不斷擾台，兩岸情勢緊張，總統蔡英文10日在國慶演說許下願望，願二十年後的台灣人，回想起2020的時候，會想起正是這一年，「因為我們在時代中把握機遇，在變局中勇敢前進，克服了挑戰、擺脫了枷鎖，讓他們有真正以自己的意志，選擇未來的機會。」

蔡英文發表國慶演說，今年以「團結台灣，自信前行」為主題，內容分為五大部分，談及台灣防疫成果、新台灣經濟戰略、國防戰力，以及外交上，如何積極參與區域合作，最後呼籲國人團結。

▲109年國慶大會,蔡英文總統發表國慶演說。（圖／記者李毓康攝）

蔡英文表示，這段時間可以明顯感受到，台灣人民在對外關係以及國家安全的議題上，彼此的距離正在拉近，台灣人民都希望區域的和平繁榮，能夠安定永續。

「朝野政黨間也是如此。」蔡英文說，像是最近在立法院，在野黨提出促進台美關係的議案，獲得朝野黨團支持，無異議通過，以及六都首長一致對外，共同抗議，成功更正了國際組織矮化台灣的做法，這些都是跨黨派合作，團結表達立場的表現。

蔡英文想透過這些例子，呼籲並且邀請國內各個政黨，一起攜手努力。對內，互相競爭，立場針鋒相對，這是民主日常。不過，為了國家的生存發展，為了自由民主的價值，對外，都應該團結努力，攜手帶領國家度過挑戰。

她提到，就如同過去71年來，「台灣經歷的一切，困境磨練出堅韌，挑戰激發志氣，一場疫情，可以凝聚出台灣人民團結的意識，給我們繼續前進的勇氣。」

蔡英文表示，大家守住疫情防線、發展經濟戰略、穩定區域局勢、捍衛台灣安全，為的是什麼？就是要把一個壯大的國家，留給台灣的下一代。

至於金曲獎，蔡英文說，也看到了年輕世代蓬勃的創造力和生命力。他們用各種曲風，自信地唱著自己的母語，呈現對各種議題的價值觀。尤其是《kinakaian母親的舌頭》這張專輯，獲得了「年度專輯獎」的大獎。這些年輕的創作者，雖然風格各自不同，但都能在舞台上發光發亮，也為台灣的多元文化，做出最好的詮釋。而支撐起這一切的，就是我們民主、自由的環境。

蔡英文表示，現在打拚的一切，就是為了讓下一代、讓世世代代的台灣人，可以在創作上展現自信，也能對土地的文化和價值感到光榮，並勇敢的走向世界。

在中華民國國慶這一天，蔡英文邀大家一起許下願望，願二十年後的台灣人，回想起2020的時候，會想起正是這一年，「因為我們在時代中把握機遇，在變局中勇敢前進，克服了挑戰、擺脫了枷鎖，讓他們有真正以自己的意志，選擇未來的機會。」

蔡英文說，從現在起，就讓大家團結彼此，一步一步，「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺」，一起朝有光的地方前進。

其他人也看了這些...

►國慶預演搶先看！ F-16、雷虎小組衝場總統府

►2020國慶晚會在基隆 「台灣頭限定版可樂果」限量免費送

►國慶連假疏運一張圖秒懂 0至5時國道全線暫停收費

更多熱門新聞...

►超過30位歐洲政要祝賀台灣國慶 力挺加入WHO

►雙十國慶節目三大亮點曝光 內行攻略看這裡

►10／6起連5天！總統府國慶光雕秀 展演時間看這裡



►振興一下我們的美麗