國慶大會高虹安戴草帽玩一人自拍　陳時中清爽小平頭看表演

記者陳家祥、蔡文鈴／台北報導

國慶大典10日隆重登場，典禮從早上8點50分正式開始，綠營人士不約而同在大會開始前就依序到場，民眾黨立委高虹安獨自到場就坐，戴上國慶草帽觀自拍一張，9點30分過後國民黨主席江啟臣、時代力量黨主席高鈺婷、民眾黨主席柯文哲、親民黨主席宋楚瑜陸續現身會場。

防疫期間，出席本次國慶大典的官員們都戴上口罩，做好防疫；民進黨立委柯建銘、鄭運鵬、蔡易瑜三人並排就坐，不時交頭接耳；陳時中與疾管署副署長莊人祥一起坐在觀禮台一起觀賞表演。

大會開場表演結束後，一直到9點半左右，台北市長柯文哲、前總統馬英九、前副總統吳敦義陸續抵達大會現場。台北市長柯文哲一早先赴市府升旗典禮，接著發送嗡嗡包給市民朋友，待市府活動結束後才前去國慶大會現場。

前總統馬英九、前副總統吳敦義、國民黨主席江啟臣一早先於黨中央升旗典禮，結束後再前往國慶大會現場。此外，時代力量黨主席高鈺婷也在9點30分左右現身國慶大會現場。親民黨主席宋楚瑜一早就到大會現場，一直到江啟臣到現場時，兩人相互寒暄，柯文哲跟高鈺婷坐在位置上觀看表演，兩人無互動。

前副總統陳建仁與行政院長蘇貞昌還有吳敦義三人並排坐，陳建仁與蘇貞昌相互寒暄，吳敦義安靜的在一旁沒有過多互動。

▲109年國慶大會，民眾黨立委高虹安於觀禮台自拍。（圖／記者李毓康攝）



▼109年國慶大會，民進黨立委柯建銘與鄭運鵬等人交談。（圖／記者李毓康攝）

109年國慶大會，衛福部長陳時中、疾管署副署長莊人祥。（圖／記者林敬旻攝）

▼109年國慶大會，吳敦義、陳建仁、蘇貞昌、柯文哲。（圖／記者李毓康攝）