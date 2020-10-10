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40萬人塞爆台南　空拍畫面曝光！國慶焰火加碼：33分鐘放2萬7000發

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記者柯振中、蔡玟君／台南報導

台南市安平區漁光島10日晚間8點施放2020國慶焰火，現場已湧入40多萬人觀看，儘管已有5大接駁車協助疏導交通，依然擠得水洩不通，班班客運都客滿。為了因應廣大人潮，台南市長黃偉哲宣布，原先預計施放1萬6,882發煙火，目前大幅提高，超過2萬7,000發煙火，將在33分鐘內施放完成。

受到國慶煙火影響，漁光島周邊下午2點多就出現人潮，接駁車也不斷來回，可以預見晚間將有許多遊客湧入。對此，黃偉哲承諾，等到活動結束後，一定會讓每位遊客平安上車，市府的接駁任務才算結束，接下來會持續發車，力求活動交通順暢，也讓管制區內的民眾可以安心觀賞煙火。

▼台南國慶焰火晚會，湧入40萬人。（圖／台南市府提供）

▲▼台南國慶焰火晚會，湧入40萬人。（圖／台南市府提供）

▲▼台南國慶焰火晚會，湧入40萬人。（圖／台南市府提供）

依據市府統計，截至10日晚間7點30分，戀愛廣場有超過18萬人湧入，鯤鯓附近約4到5萬人，億載金城附近也有4到5萬人、台灣船約7萬人、觀夕平台約7萬人，此次前來觀賞的人潮超過40萬人次。

由於人潮眾多，市府雖然規劃5大接駁車，依然班班客滿，現場擠得水洩不通。此次活動出動了400台無人機進行展演，因應民眾的盛情，黃偉哲也出面宣布，會增加煙火數量，從原先的1萬6,882發再往上提高，增加到超過2萬7,000發，大幅增加超過6成。

▼雙十國慶焰火無人機升空。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼雙十國慶煙火,國慶焰火。（圖／記者林悅攝）

▲▼雙十國慶煙火,國慶焰火。（圖／記者林悅攝）

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