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國民黨轟林飛帆「月領9萬就護航」：不道歉就辭職

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▲▼蔡英文黨部交接主席-林飛帆。（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨副秘書長林飛帆。（圖／記者周宸亘攝）

記者蕭羽耘／台北報導

蔡政府明年將開放美豬美牛，民進黨副秘書長林飛帆過去參與「台灣青年反美牛聯盟」的事蹟遭挖出。國民黨8日要求，林飛帆若不道歉就辭職，直言面對「黑箱協商」、「漠視人民安全」、「放狗屁」的蔡政府，林飛帆如何安心與民進黨為伍？如何安心月月領9萬？

國民黨在臉書指出， 2012年時林飛帆曾經參與「台灣青年反美牛聯盟」，痛批開放瘦肉精是「黑箱協商」、「漠視人民安全」。當時林飛帆不只反對瘦肉精牛肉，更反對瘦肉精豬肉。

國民黨表示，林飛帆當年還特別強調，以WTO的規定，只要開放含瘦肉精的美牛進口，以後各國的瘦肉精肉品皆能任意通關，包括來自中國的豬、雞、鴨等，「政府的牛豬分離說法根本是狗屁」。

國民黨主張，林飛帆不道歉就該辭職，痛批2012年至今過了8年，民進黨只有一句「時空環境不同」黑箱開放美豬， 為了護航總統蔡英文，不惜用多數暴力杯葛在野黨維護食安的提案。

國民黨強調，時空環境改變，沒有讓身體變強壯，當時的學運領袖林飛帆，現在變成民進黨副秘書長，變成進口萊豬的疏通者，變成進口萊豬的倡議者，請問林飛帆，時空環境讓你身體變強壯了嗎？

國民黨最後呼籲，大家一起協尋林飛帆，如果找到他，幫忙帶上一句口信，重回街頭，勇敢辭職，站在人民的這一邊吧。

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