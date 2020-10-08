　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

國民黨提案「台美復交」　陸學者：破壞國共互信

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼國民黨團提台美建交公決案。（圖／記者徐政璿翻攝）

▲國民黨團提台美建交公決案。（圖／記者徐政璿翻攝）

記者鄭思楠／綜合報導

國民黨立法院黨團提出「台美復交」、「政府應請求美國協防台灣」兩項決議案，已於6日在立法院通過。上海市台灣研究會會長、上海國研院副院長嚴安林怒斥，此舉危害性很大，既不利於兩岸關係的和平穩定，也破壞了國共的互信，又會助長民進黨當局繼續挑釁兩岸關係。

據《中評社》報導，嚴安林認為，國民黨立院黨團提出「台美復交」、「政府應請求美國協防台灣」兩項決議案有3個「違背」；第一，違背了2005年以來國民黨所確立的兩岸政治和解的路線，2005年，時任國民黨主席連戰訪問大陸，並在此期間確立了國共和平發展的五點共同願景，其中，和平發展共同願景最後被列入國民黨黨綱，因此，連戰訪問大陸實際上是確立了國民黨在兩岸政治上實行國共和解的政治路線。

「顯然，日前國民黨『立院』黨團提出的兩項決議實際上是跟著民進黨走所謂的『反共保台』路線，這違背了2005年以來國民黨所確立的兩岸政治和解的路線，也不符合國民黨黨綱，」嚴安林表示，再進一步看，這其實也違背了2008年馬英九上台執政8年以來領導國民黨所推行的兩岸和平的政治圖景。

第二，違背了台灣地區的相關法律規定。嚴安林說，所謂的「中華民國憲法」實際上體現的是一中原則，按照一中原則，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整不可分割，中華人民共和國政府是在國際上代表中國的合法政府。現在國民黨「立院」黨團提出「台美複交」實際上是「台獨」的另一種表現形式，違反了所謂的「中華民國憲法」。

第三，違背了兩岸關係和平發展的潮流和國際社會的一中格局。嚴安林表示，國民黨「立院」黨團提出的兩項決議案根本不符合兩岸關係和平發展潮流，尤其是，國際社會已經確立一個中國大框架，美國秉持的也是一中政策。所以，這兩項決議案是行不通、辦不到的。

►戴口罩也要記得保養

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
教召新制2022年上路！薪資擬調高　每日最多領1350元
LIVE／館長中槍案大突破！傳竹聯9要角遭逮　警方說明
女友肉肉身材被酸　瘦子現身活動「怒開砲7字」
快訊／錢櫃大火6死　起訴董事長練台生等7人過失致死罪
台南少女被3男輪流性侵　爆料女背景超硬！江湖說話分量重
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

國民黨提案「台美復交」　陸學者：破壞國共互信

李登輝時代有兩岸密使　陳欽春：蔡英文直接聽美國指揮

買到「報稱92億」毛澤東真迹　收藏家嫌太長「剪兩半」得意展示

澳門增設維護國安組織　學者：將帶來寒蟬效應

毛澤東2.8m書法被盜　香港笨賊「嫌太長」拿剪刀喀嚓

張家界景區彈弓連射「國家保護動物」　工作人員：我們可以打！

高速公路塞車　正義姐一路拍「270輛違規車」：全部舉報！

終止5連升　陸9月外匯存底3兆1426億美元

點開「野生動物園」官網...竟跳出「AV女優照」！他看傻眼：太尷尬

塞到厭世還被超車　她連拍270輛「占用路肩」舉報反擊

吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

超商店員私吞6萬元包裹被逮！　 阿公心疼：交到壞朋友走上歪路

147cm美腿女孩機車上無助搖晃 雙腳踩不到地「釋放中柱」好辛苦

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

療癒！掏耳初體驗挖出「蠶寶寶」她享受洗眼睛、清耳洞爽到睡著

國民黨提案「台美復交」　陸學者：破壞國共互信

李登輝時代有兩岸密使　陳欽春：蔡英文直接聽美國指揮

買到「報稱92億」毛澤東真迹　收藏家嫌太長「剪兩半」得意展示

澳門增設維護國安組織　學者：將帶來寒蟬效應

毛澤東2.8m書法被盜　香港笨賊「嫌太長」拿剪刀喀嚓

張家界景區彈弓連射「國家保護動物」　工作人員：我們可以打！

高速公路塞車　正義姐一路拍「270輛違規車」：全部舉報！

終止5連升　陸9月外匯存底3兆1426億美元

點開「野生動物園」官網...竟跳出「AV女優照」！他看傻眼：太尷尬

塞到厭世還被超車　她連拍270輛「占用路肩」舉報反擊

美國商會會長：擔憂台海「事故」升級為軍事衝突

穿小鬼衣服去追思會！　網隔天「細看鬼鬼側拍照」驚呆：還以為是本人

更新／辯論聚焦「中國」問題　賀錦麗批：川普在貿易戰中輸了！

法網／美網打裁判送對手晉級　喬科維奇逆轉「冤家」吐怨氣

免飛巴西！「夢想嘉年華」10/9板橋登場...跟6公尺「佛手花車」一起踩街

血色湖泊發現「不吸氧生物」！僅靠「呼吸砷」存在地球35億年

新一代「速霸陸BRZ」官方預告釋出　流線跑格最快秋季首演！

首見！台大醫院公費流感疫苗開打三天就用光　衛生局今日急補貨

國慶連假疏運一張圖秒懂　0至5時國道全線暫停收費

教召新制2022上路！國防部擬調薪資　每日最多領1350元

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

大陸熱門新聞

休旅車插隊！女司機怒拍照公審　評論一面倒罵她

看上美艷外甥女　陸富商遭分屍108塊

15歲資優生刺死霸凌者！死者父放話一定會報復

63歲金礦董座娶美艷嫩妻！新娘超狂職業曝

饒舌歌手被曝交往女高中生！前女友加碼開嗆

華春瑩：近70國支持中方立場

年收破7億！網紅「種田做菜」全球千萬人看　真實秘辛全曝光

10年藥酒招待客人！藥材竟變「超人力霸王」

高速公路塞車　正義姐一路拍「270輛違規車」：全部舉報！

他拍賣34年心愛凱蒂貓！開價210萬本體曝光

張家界景區「彈弓射擊野生獼猴」　工作人員：我們可以打！

他點開「野生動物園」官網　竟跳「AV女優照」

少女遭多人性侵！屁孩竟露勝利笑容

更多熱門

相關新聞

國民黨轟林飛帆　月領9萬就護航

國民黨轟林飛帆　月領9萬就護航

蔡政府明年將開放美豬美牛，民進黨副秘書長林飛帆過去參與「台灣青年反美牛聯盟」的事蹟遭挖出。國民黨8日要求，林飛帆若不道歉就辭職，直言面對「黑箱協商」、「漠視人民安全」、「放狗屁」的蔡政府，林飛帆如何安心與民進黨為伍？如何安心月月領9萬？

執行署5大欠款大戶　國民黨排第三

執行署5大欠款大戶　國民黨排第三

扯！國小菜單印美豬廣告　國民黨怒嗆：洗腦下一代

扯！國小菜單印美豬廣告　國民黨怒嗆：洗腦下一代

徐巧芯：林飛帆曾批馬政府美牛政策狗屁

徐巧芯：林飛帆曾批馬政府美牛政策狗屁

批綠「操作淡化光復節」　江啟臣：國民黨有責喚醒國人重視

批綠「操作淡化光復節」　江啟臣：國民黨有責喚醒國人重視

關鍵字：

嚴安林台美復交國民黨

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

館長案嫌手機遭破解！傳收千萬行兇

快刪！16種App「藏惡意軟體」　偷扣錢、盜取個資

張景嵐戀愛不瞞了！曝和阮經天真實關係

機車晃52秒爆熱議！美腿小隻女現身

快訊／館長案破案曙光！竹聯寶和會要角到案

路邊搭到「450萬特斯拉小黃」…駕駛現身了！

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

只買3檔股票每年息收200萬　他笑：笨蛋很容易當達人

弟養1個月！摺耳貓→立耳腫成球

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

館長槍手所屬幫派遭抄家　警嗆：都不准跑

只靠1檔股票　他大學畢業身價破億

3惡煞拿吸管戳熟女美臀　還用酒瓶打爆她男友的頭！

小鬼追思會「驚見白霧」在張立東頭上！

心疼女友被攻擊…瘦子「3年前1首歌」霸氣護愛！

更多

最夯影音

更多
吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你

吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你
雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面