國民黨提案「台美復交」　陸學者：破壞國共互信

▲國民黨團提台美建交公決案。（圖／記者徐政璿翻攝）

記者鄭思楠／綜合報導

國民黨立法院黨團提出「台美復交」、「政府應請求美國協防台灣」兩項決議案，已於6日在立法院通過。上海市台灣研究會會長、上海國研院副院長嚴安林怒斥，此舉危害性很大，既不利於兩岸關係的和平穩定，也破壞了國共的互信，又會助長民進黨當局繼續挑釁兩岸關係。

據《中評社》報導，嚴安林認為，國民黨立院黨團提出「台美復交」、「政府應請求美國協防台灣」兩項決議案有3個「違背」；第一，違背了2005年以來國民黨所確立的兩岸政治和解的路線，2005年，時任國民黨主席連戰訪問大陸，並在此期間確立了國共和平發展的五點共同願景，其中，和平發展共同願景最後被列入國民黨黨綱，因此，連戰訪問大陸實際上是確立了國民黨在兩岸政治上實行國共和解的政治路線。

「顯然，日前國民黨『立院』黨團提出的兩項決議實際上是跟著民進黨走所謂的『反共保台』路線，這違背了2005年以來國民黨所確立的兩岸政治和解的路線，也不符合國民黨黨綱，」嚴安林表示，再進一步看，這其實也違背了2008年馬英九上台執政8年以來領導國民黨所推行的兩岸和平的政治圖景。

第二，違背了台灣地區的相關法律規定。嚴安林說，所謂的「中華民國憲法」實際上體現的是一中原則，按照一中原則，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整不可分割，中華人民共和國政府是在國際上代表中國的合法政府。現在國民黨「立院」黨團提出「台美複交」實際上是「台獨」的另一種表現形式，違反了所謂的「中華民國憲法」。

第三，違背了兩岸關係和平發展的潮流和國際社會的一中格局。嚴安林表示，國民黨「立院」黨團提出的兩項決議案根本不符合兩岸關係和平發展潮流，尤其是，國際社會已經確立一個中國大框架，美國秉持的也是一中政策。所以，這兩項決議案是行不通、辦不到的。

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