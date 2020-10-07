中共軍艦今年擾台達1029艘次　海軍耗費57億維保台海

▲中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）



記者林銘翰／台北報導

針對中共戰機、船艦數度擾台，國防部長嚴德發7日表示，今年迄今共217架次共機侵擾台灣西南空域，針對台灣周遭敵情威脅，國軍戰機共2972架次出動監偵攔截，所耗費成本約為新台幣255億元；船艦部分則有1029艘次擾台，我海軍維保費用約花費57億元。

嚴德發7日上午赴立法院外交及國防委員會，就國防部業務概況進行報告，並備質詢。無黨籍立委林昶佐、國民黨立委溫玉霞質詢時，皆詢問共機擾台相關軍事動態。

嚴德發指出，空軍在人員維持費及作業維持費上都有增加，今年截至目前為止，空軍共出動2972架次戰機監偵攔截侵擾台灣周遭的共機，所耗費的成本約255億元，截至目前為止都能夠支應，明年國防預算也會增加空軍作業維持費。

嚴德發表示，年初迄今共217架次共機進入台灣西南空域防空識別區，而共軍越接近台灣，國軍越積極應處，從台灣海峽中線到24海浬、24海浬到12海浬、領空等都是個別的區塊，都各有應處方式。

嚴德發說明，4132架次的任務包括執行聯合情監偵、戰備任務、常態性聯合護漁及操演任務，而應對共軍的侵擾則為2972架次，監偵、攔截共軍皆儘量使用空機，目的是可以節約成本，並且都有相關配套。

民進黨立委何志偉則詢問，今年迄今中共戰機、船艦擾台的總架次及艘次。對此，嚴德發表示，今年總共有1710架次的共機，由北至南進入我國防空識別區，我國空軍共派出2972架次出動監偵攔截，都是大兵力應對，約耗費空軍255億元經費。

至於船艦部分，嚴德發則證實，今年迄今總共有1029艘次擾台；海軍司令部參謀長熬以智表示，今年的油料費用大約增加21萬元，總共增加2000多加侖，較去年同期增加0.7%，不過由於油料牌價今年有降低，所以實際上節省了6億多元，維保金額則較同期比較增加12億元，費用大約為57億元。

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