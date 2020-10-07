嚴德發：共機今年49架次跨越海峽中線　創30年以來最高紀錄

▲中共運8反潛機。（圖／國防部提供）



記者林銘翰／台北報導

中共戰機近來動作頻頻，甚至屢次跨越我國海峽中線，國防部長嚴德發7日證實，共機今年總共有49架次跨越海峽中線，我國則派出79架次因應以對，雙雙創下1990年以來的最高紀錄。

嚴德發7日上午赴立法院外交及國防委員會，就國防部業務概況進行報告，並備質詢。民進黨立委羅致政質詢時詢問，中國大陸國台辦發言人馬曉光日前公開表示，從來沒有承認過海峽中線的存在，但也從未否認過，詢問嚴德發對此看法。

對此，嚴德發回應，海峽中線一直以來就是一個「默契線」，長年以來雙方在中線以西、以東的對應飛行，就是依照這個默契。

羅致政表示，中共今年已經打破此項默契，已經經常性地突破中線。嚴德發則說，國軍會依照自己的應處方式處理，過去即是以海峽中線的概念來應處，今年派出的4132架次就是在堅守國土主權這條防線。

羅致政追問，中共軍機今年屢次跨越海峽中線，次數是否為1990年以來最高的一次。對此，嚴德發表示，今年的次數的確比較高，「今年是最高，總共49架次」。

羅致政再問，我國空軍派遣的反制架次是否亦為歷年最高，嚴德發則說「沒有錯，正確」，空軍今年已派出49架次，以應對共機跨越海峽中線的76架次。

最後，羅致政也問，國防部後續的處置及因應作為檢討為何，嚴德發則允諾，後續將進行滾動式檢討。

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