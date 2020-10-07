嚴德發：教召訓量12萬增至26萬人　預計2022年達成目標

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）



記者林銘翰／台北報導

針對我國後備戰力，國防部已編成「提升後備戰力」政策小組，未來改革方向為「後備動員合一」、「常、後備部隊形成一體 」、「跨部會合作」，明年起改為1年1訓，1次14天，結合常備部隊基地。國防部長嚴德發7日表示，有關教育召集兩年一訓、一次5至7天的規定，未來將改為一年一訓、一次14天，訓量將由原本的12萬增加至26萬人，預計在2022年達成目標。

嚴德發7日上午赴立法院外交及國防委員會，就國防部業務概況進行報告，並備質詢。根據國防部提供的書面資料，在後備動員業務上，「後備動員合一 」、「常、後備部隊形成一體」、「跨部會合作」將是未來改革的主要方向。

▲國防部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）



嚴德發表示，國防部依據總統蔡英文在就職演說中，常後合一、後被與動員合一、跨部會協調等三方面的政策指示，規劃出組織、部隊、訓練、裝備等四面向檢討精進，目前都已經完成規劃。

嚴德發指出，在組織方面將成立專責的防衛動員署，隸屬於行政院的三級機構，並且將現行18個縣市的地區後備指揮部，併入各作戰區編管，同時將現有的7個後備旅增加為12個，讓後備戰力越來越強，目前都已經完成規劃，全案正按照計畫推動中。

民進黨立委蔡適應質詢時詢問，有關教召改為一年一訓、一次14天，以及防衛動員署的名稱是否已經定案。對此，嚴德發回應已經確定，「已經提報過了，不會再改名字」，訓量將由12萬增加至26萬，預計會在2022年達到目標。

此外，根據《ETtoday新聞雲》最新民調，目前有66.6%民眾支持台灣恢復徵兵制，值得注意的是，更有52.0%支持在恢復徵兵制的同時，也應該要實行「男女都服兵役」的全民皆兵制。

對此，嚴德發表示，募兵制的役期長、素質高，官兵的意願與經驗都足夠，是一個精兵的政策，「量小但質經、戰力強」，國防部基於平時養兵少、戰時用兵多的理念推動募兵制，預計在年底可以達成編現90%的目標，看出國人樂於從軍、願意加入國軍的行列，不受疫情、共軍挑釁的影響，也感謝全民國人對國軍與國防安全的支持。

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