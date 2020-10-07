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扯！國小菜單印「萊豬廣告」美化瘦肉精　國民黨怒嗆：洗腦下一代

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▲媒體中心召開「國小菜單印萊豬廣告，蔡政府不顧食安，還想要洗腦下一代？」記者會。（圖／文傳會提供）

▲國民黨召開「國小菜單印萊豬廣告，蔡政府不顧食安，還想要洗腦下一代？」記者會。（圖／文傳會提供，下同）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨7日召開記者會踢爆國小菜單印上瘦肉精美豬的廣告文宣，隻字不提瘦肉精對人體的危害，更用「姑且不論政府對美豬瘦肉精的風險評估結果」的字眼試圖為政府撇清責任。

國民黨表示，根據媒體讀者投訴指出，小孩從學校帶回的營養午餐菜單背面有萊豬文宣，國民黨表示，宣導內文僅說明，「萊克多巴胺一般來說用於治療動物呼吸道疾病，但能提高畜禽的瘦肉比例，減少飼料成本，並使賣相更好、提高售價，增加養豬戶的利潤」，卻完全不提瘦肉精對人體的危害、對13歲以下孩童的負面影響。

國民黨批評，這樣的文宣根本沒有教導學童正確的食品安全知識，只是在做毫無意義的大內宣，用偏頗的資訊洗腦我們的下一代，這讓家長們如何能安心？

國民黨進一步指出，文宣內容更離譜表明，「姑且不論政府對美豬瘦肉精的風險評估結果」的字眼，完全幫政府推卸應該做好把關的風險評估責任，難道這不會讓孩童們懷疑，若政府風險評估是有害的食品，為什麼我們國家還要進口呢？為什麼要讓國人吃到有危害食品的風險呢？

國民黨表示，校園出現這樣的宣導文宣令人訝異但不意外，因為民進黨政府從上到下為含瘦肉精美豬辯護，營造出偏頗的社會氛圍，國民黨舉例指出，行政院長蘇貞昌說，「瘦肉精吃這麼久也沒事，欲證明瘦肉精很安全」。

國民黨批評，民進黨政府從上而下為含瘦肉精美豬辯護，用偏頗資訊洗腦國人及我們的下一代，「上樑不正，下樑歪」，難怪在校園出現這麼離譜的宣導文宣，政府相關單位應該全面進行徹查。

國民黨指出，日前衛福部長陳時中公開表示「即便一天吃33塊豬排（排骨），吃5至10年，也不會有萊克多巴胺相關的健康風險」；農委會在《科學人》雜誌臉書刊登廣告指稱「養豬加入萊克多巴胺『可以增加收益又環保』」。

對此，國民黨強調，民進黨政府從上到下，為了蔡英文總統片面的宣示，全力護航硬凹，導致社會瀰漫吃了瘦肉精也無關緊要的錯誤氛圍，若國人或學童沒有瘦肉精對人體會造成危害的正確資訊，恐導致食品安全的問題被忽視，影響到國人及我們下一代的健康安全。

此外，國民黨強調，含瘦肉精食品的宣傳都已經進入校園，內容試圖撇清政府的責任，民進黨立委還在立法院封殺國民黨立委提出的進口含瘦肉精美豬應落實「源頭管理」，以及修法禁止校園或相關照顧場所之膳食使用含瘦肉精美豬及加工品的提案。

對此，民進黨辯稱早已有提案，但國民黨表示，民進黨的提案內容完全未提及校園內「瘦肉精零檢出」，這樣的提案內容根本是「假提案、真護航」。

國民黨指出，若民進黨真心守護校園食安，就應該支持國民黨立委的提案，「要求教育部、衛生福利部應修法確保學童和嬰幼兒之食安及健康，各級學校、幼兒園、課後照顧中心、托嬰中心之膳食禁用含瘦肉精美豬及加工品，要求瘦肉精零檢出，並訂出相關管理規範及罰則」、「要求禁止公、私立托嬰中心、居家式托育場所使用含瘦肉精的學齡前幼兒主食、副食品」。

以及，「要求衛福部及農委會除輸入肉品強制標示來源地(國)外，並且應比照過去管源頭之流程，赴原產地查驗合格、及邊境逐批逐箱查驗，均符合我國法規及標準後，始得進口，以確保國人健康」等。否則民進黨只是坐實了「說一套、做一套」的虛假承諾，只為了奉承蔡英文總統專斷獨裁的宣示，完全不顧下一代的食品安全。

該營養午餐菜單文宣內容：


「營養小常識-認識瘦肉精（萊克多巴胺）」

最近新聞炒熱炒紅的美豬議題，讓我們來了解其中得原因吧！瘦肉精（萊克多巴胺）一般用於治療動物呼吸道疾病，但能提高畜禽的瘦肉比例，減少飼料成本，並使賣相更好、提高售價，增加養豬戶的利潤，因此也被應用於添加飼料飼養。

姑且不論政府對美豬瘦肉精的風險評估結果，如果想避開瘦肉精產品的話，在生活中你可以這樣做：

一、你每天吃的午餐食材採用中央農業主管機關認證的優良農業產品，採購時選用三章一Ｑ食材，驗收時對於食材包括完整度、標示皆一一檢視，因此不會使用到含有進口美豬、含有瘦肉精產品。

二、午餐食材定期使用萊克多巴胺的試劑篩選避開食用風險。

三、在大賣場、超市等零售通路等購買「包裝食品」時可以查看其標示之原產地，選擇本國產的產品標示來購買。

四、在餐廳、便當店及小吃攤等「直接供飲食場所」，可先看店家標示其原產地後，再決定是否選擇消費。

五、在傳統市場的攤販販售之「散裝食品」可先查看立牌標示其原產地後，再購買食材。

 ▲媒體中心召開「國小菜單印萊豬廣告，蔡政府不顧食安，還想要洗腦下一代？」記者會。（圖／文傳會提供）

▲媒體中心召開「國小菜單印萊豬廣告，蔡政府不顧食安，還想要洗腦下一代？」記者會。（圖／文傳會提供）

▲媒體中心召開「國小菜單印萊豬廣告，蔡政府不顧食安，還想要洗腦下一代？」記者會。（圖／文傳會提供）

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