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共機擾台嗆「例行訓練不要干擾」　嚴德發呼籲中共當局節制

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▲▼運8反潛機。（圖／國防部提供）

▲共軍運8反潛機。（圖／國防部提供）

記者林銘翰／台北報導

共軍7日清晨再次侵擾我西南空域，我空軍照例升空攔截並以廣播驅離，有消息指稱，共軍罕見發話回應，稱他們正在進行「例行訓練」，要我方不要干擾其行動，並稱我國為「台灣地區」。對此，國防部長嚴德發7日上午表示，中共當局應該共同維護台海和平與安全，而不是改變或破壞現狀。

有媒體指出，7日清晨共軍再次入侵我ADIZ（西南空域），高度7000公尺，而我空軍依照慣例升空攔截，並以廣播驅離；不過，不同於以往的，是共軍罕見透過廣播回應，稱我國為「台灣地區」，並強調他們正在進行例行訓練，請我方不要干擾其行動。

嚴德發7日上午赴立法院外交及國防委員會，就國防部業務概況進行報告，並備質詢。嚴德發會前受訪時表示，有關中共在西南空域的襲擾與侵入，他要呼籲中共當局節制，應該共同維護台海的和平與安全，而不要改變或破壞現狀。

嚴德發指出，國軍在西南空域、東南空域都有聯合海空操演，這些都是年度計畫性地操演，誠如年度的漢光演習，也是照個訓練計劃在做，這些都是計畫性的演習。

此外，美國國務卿蓬佩奧日前接受《日本經濟新聞》專訪時，被問及若中國大陸攻打台灣美國是否提供防衛，他表示「只要能緩和區域的緊張，美國會想方設法去做」。

對此，嚴德發則認為，國家的安全主要還是要靠自己，自己的國家自己救，國防安全要建立在自己的實力上，因此台灣會強化防衛作戰能力，展現自我防衛的決心，「畢竟自助才會人助」。

嚴德發也說，只要是台灣區域內的理念相同國家，對區域安全的合作穩定做出貢獻，台灣基於整體國家戰略考量，以及維護區域和平穩定的戰略行動，都會強化與區域內理念相近國家的實質交流。

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