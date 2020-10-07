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共機擾台國軍2972架次攔截　空軍已耗費成本255億元

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▲▼運8反潛機。（圖／國防部提供）

▲共軍運8反潛機。（圖／國防部提供）

記者林銘翰／台北報導

針對共機連日擾台，國防部長嚴德發7日表示，今年迄今共217架次共機侵擾台灣西南空域；針對台灣周遭敵情威脅，國軍戰機共2972架次出動監偵攔截，所耗費成本約為新台幣255億元。

嚴德發7日上午赴立法院外交及國防委員會，就國防部業務概況進行報告，並備質詢。嚴德發會前受訪時表示，有關中共在西南空域的襲擾與侵入，他要呼籲中共當局節制，應該共同維護台海的和平與安全，而不要改變或破壞現狀。

嚴德發指出，國軍在西南空域、東南空域都有聯合海空操演，這些都是年度計畫性地操演，誠如年度的漢光演習，也是照個訓練計劃在做，這些都是計畫性的演習。

▲▼立法院外交及國防委員會 嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長嚴德發（左）。（圖／記者屠惠剛攝）

無黨籍立委林昶佐、國民黨立委溫玉霞質詢時，皆問及共機擾台相關軍事動態。嚴德發指出，空軍在人員維持費及作業維持費上都有增加，今年截至目前為止，空軍共出動2972架次戰機監偵攔截侵擾台灣周遭的共機，所耗費的成本約255億元，截至目前為止都能夠支應，明年國防預算也會增加空軍作業維持費。

嚴德發表示，年初迄今共217架次共機進入台灣西南ADIZ，而共軍越接近台灣，國軍越積極應處，從台灣海峽中線到24海浬、24海浬到12海浬、領空等都是個別的區塊，都各有應處方式。

嚴德發說明，4132架次的任務包括執行聯合情監偵、戰備任務、常態性聯合護漁及操演任務，而應對共軍的侵擾則為2972架次，監偵、攔截共軍皆儘量使用空機，目的是可以節約成本，並且都有相關配套。

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