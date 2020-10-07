國小菜單驚見瘦肉精文宣挨轟　北市教育局：已請學校回收

▲北市府教育局已督請學校回收印有萊克多巴胺美豬文宣的菜單。（示意圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

台北市議會國民黨團7日召開記者會，批評國小菜單印上瘦肉精美豬的文宣，卻隻字不提瘦肉精對人體的危害，要求北市教育局立刻回收下架，不准再發。對此，北市府教育局表示，已督請學校回收菜單文宣，並請學校加強監督相關文宣品及宣導資訊內容，建立審查機制。

北市教育局指出，學校發出的宣導資料將建立完整的管控作業流程，包括資料應完整揭露來源出處、交學校課程發展委員會審核，或經學校行政會議研商後，始得宣導使用。

教育局表示，近來因社會關注進口肉品的議題，因此學校午餐廠商希望透過營養教育宣導機會，讓親師生可以學習。目前已請學校回收菜單文宣，並請學校暫緩辦理有獎徵答活動。

教育局重申，台北市校園午餐不使用含瘦肉精的豬肉與相關食材，午餐食材皆採用中央農業主管機關認證讀在地優良農產品三章一Q認證食材。

教育局強調，已要求台本市各級學校午餐應儘與團膳公司完成午餐合約增訂一律使用國產肉品，並要求團膳公司切結半成品及加工肉的食材來源，以維護師生健康。

另外，為避免日後再次發生宣導資料的疑慮問題，教育局也已督請學校針對營養教育宣導資料內容啟動雙重把關，宣導資料應完整揭露來源出處，送交學校午餐供應委員會審查後，交由學校課程發展委員會審核或經學校行政會議討論研商後，始得宣導使用。

▼國小營養午餐印瘦肉精文宣。（點圖放大／翻攝自Facebook／鍾沛君，點圖可放大）

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