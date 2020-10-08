雲端最前線／台美關係升溫？近八成民眾贊成台美復交

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隨著台、美高層近期互動頻繁，美方高階官員接連訪台，我駐美代表蕭美琴日前也公開自稱自己是「台灣駐美國大使」，推動台美建交意味濃厚。而根據最新民調顯示，以「國民黨團提台美復交，你贊成或反對？」為題，自6日開始至11日止進行6天投票。截至6日晚間6點30分出稿為止，「投贊成者，占677票，約86.63 %」，「投反對票者，占105票，約13.37%」。《雲端最前線》8日邀請台北市議員王世堅、台北市議員鍾小平、新北市議員葉元之以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲國民黨立法院黨團提出「台美復交」。（合成圖／記者李毓康攝、達志影像／美聯社、記者林敬旻攝）

國防部編成「提升後備戰力」政策小組，未來改革方向為「後備動員合一」、「常、後備部隊形成一體 」、「跨部會合作」。國防部長嚴德發7日更證實，有關教育召集兩年一訓、一次5至7天的規定，未來將改為一年一訓、一次14天，訓量由原本12萬增至26萬人，預計2022年達成目標。

美國總統川普發布最新影片，表示自己重回白宮。他日前接受「REGN-COV2抗體雞尾酒療法」，本人也在影片中證實醫師使用「Regeneron」為他進行治療，並表示已簽署緊急授權，要讓有需要的人民能在醫院內使用與總統同樣的藥物。他並稱其為「解藥」（cure）；此外也提到疫苗「在非常非常短的時間裡」就會推出。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。