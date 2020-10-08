5大欠款大戶名單曝！國民黨27億排第三　執行署開鍘年底衝6000億

記者黃翊婷／綜合報導

法務部行政執行署成立20周年，從2001年1月至2020年9月底累計徵起金額高達5788億元，相當於可以蓋10座台北101大樓或121座小巨蛋，法務部長蔡清祥7日喊話要對欠款大戶出招，今年底希望可以將追回金額拉升至6000億元。不過，在全台前五大欠款大戶名單中，包含國民黨的不當取得黨產處分，共27億7301萬餘元。

▲國民黨中央黨部大樓外觀。（圖／記者林敬旻攝）

執行署統計，各分署自2001年1月至2020年9月底止，總受理新收案件數達1億2694萬6789件，終結件數1億1791萬1878件，未結件數907萬6089件，結案率達92.85％；此外，至今年9月底累計徵起金額為5788億元，大約可以蓋出10座台北101大樓或121座小巨蛋，績效相當亮麗。

由於今年受到新冠肺炎疫情影響，執行署成立防疫執行專責小組，以及防疫裁罰案件執行的單一窗口，至今已經裁罰973件防疫違規案件，總裁處金額為1億2690萬415元，目前已經繳納649件，繳納總金額為5073萬2981元，清償金額比率將近40％。

▲執行署桃園分署受理居家檢疫裁罰案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

法務部長蔡清祥在7日舉辦的茶會中勉勵執行署同仁，期望今年底可以將追回金額拉升至6000億元，並對列管的欠款大戶們強力執行。

根據《自由時報》報導，欠款大戶中的前5名，第一名是已故商界聞人黃任中之子黃若谷31億4840萬24元；第二名是合力旺環保科技29億7342萬4381元；第三名是國民黨27億7301萬9856元；第四名是環亞大飯店21億6882萬9460元；第五名是台灣宇博17億7330萬元。