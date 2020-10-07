「民進黨怕得罪美國」 孫大千： 連孩子健康都保護不了

▲前立委孫大千酸民進黨害怕得罪美國。（圖／翻攝自孫大千臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

因應美豬、美牛2021年將開放，國民黨立委日前提案，要求政府對含瘦肉精豬肉進行源頭管理及查驗，以及修法在校園禁用含瘦肉精美豬及加工品，藍營指控，這兩項提案最終被民進黨立委擋下。對此，前立委孫大千7日酸，民進黨因害怕得罪美國，不敢全面封殺美豬。

孫大千在臉書批評，蔡政府「說一套做一套」兩面手法，民進黨根本不反對含有瘦肉精的美豬流入校園和照護場所來荼毒無辜的孩子和長輩。

他質問，針對美豬進行源頭管理，和禁止校園或相關照顧場所使用含瘦肉精美豬及加工品，原本不就是民進黨政府對人民的承諾和保證嗎？為什麼面臨修法時，卻又要刻意杯葛阻擋呢？難不成是因為害怕得罪美國，所以不敢全面封殺美豬嗎？

國民黨提案遭8名綠委否決，孫大千點名，民進黨籍立委吳思瑤、范雲、張廖萬堅、黃國書、陳秀寶、吳宜瑾、賴品妤與伍麗華，不要躲起來，勇敢的站出來，說清楚、講明白，給台灣的孩子和長輩一個交代。

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