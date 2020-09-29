民進黨立委端3道料理力挺國產豬　陳吉仲：下周公布台灣豬標章

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文日前宣布開放含有萊克多巴胺的美國豬隻進口，為讓消費者辨別台灣豬產地，農委會舉辦「台灣豬識別標章」比賽，邀請國人投票選出最具代表性的台灣豬識別。對此，農委會主委陳吉仲29日表示，農委會下週將公布台灣豬標章，歡迎消費者用國產豬，以行動讓產業永續經營。

民進黨立委鍾佳濱、伍麗華、劉世芳、周春米29日上午在立法院舉辦「我愛國產豬」美食推廣記者會，推出台灣米搭配國產豬的滷肉飯、選用優質台灣豬肉所製的烤香腸、貢丸湯等三道豬肉經典夜市料理，並邀請陳吉仲、立法院長游錫堃、立法院副院長蔡其昌、中央畜產會董事長林聰賢等人到場品嚐。

▲民進黨立委鍾佳濱、伍麗華、劉世芳、周春米舉辦「我愛國產豬」美食推廣記者會。（圖／記者林銘翰攝）



陳吉仲受訪時表示，在場所有滷肉飯使用的都是國產豬，而且國產豬百分之百是沒有含萊克多巴胺，歡迎所有消費者選用我們國產豬。陳吉仲也說，農委會將在下週公布台灣豬標章，「只要看到台灣豬標章，就是用我們的國產豬」，也歡迎大家一起用行動來讓產業永續經營。

鍾佳濱表示，台灣這塊土地所孕育出的農產品與豬肉產品，不僅新鮮、美味，而且是在地生產，透過台灣國產標章，民眾可以優先選用本地農產品，不僅支持台灣農民，也可以減少碳足跡，為地球盡份心力。

伍麗華指出，台灣豬肉除了公認的美味，更是台灣重要的在地情感連結。過去的台灣社會，農村、部落習慣在家裡養豬作為副業，預備作為孩子的教育基金或家庭支出，要說好幾世代台灣人是被「豬經濟」養育成長的也不為過。

劉世芳則說，今年國產豬不僅擋下非洲豬瘟，6月台灣更從口蹄疫區除名，台灣豬肉不僅不怕競爭，更要借機重返國際舞台大放異彩，國產豬肉的美味台灣人最知道，配上國產米的滷肉飯、排骨飯就是深植大家體內的「台灣價值」。

▼「我愛國產豬」美食推廣記者會。（圖／記者林銘翰攝）



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