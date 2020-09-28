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衛福部稱瘦肉精安全　蔣萬安丟這3題質問陳時中

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記者黃巈禾／台北報導

立法院衛環會第二會期28日開議，國民黨立委蔣萬安針對政府開放含萊克多巴胺的美豬，向衛福部長陳時中提出3點質疑，包括提出食用瘦肉精豬肉風險評估、為何衛福部不採納專家建議調降肝的殘留容許量、進口豬肉應標示有無含瘦肉精。

蔣萬安在臉書指出，食用含有萊克多巴胺的豬肉，對健康危害，政府有做風險評估及提出科學數據嗎？衛福部書面報告提到「針對含萊克多巴胺豬肉進行嚴謹風險評估之後，發現不具食用安全問題」，但所謂國際標準只有5個人測試樣本、沒考量台灣人以豬肉為主、愛吃內臟習慣做評估、也沒長期全面的動物和人體科學研究數據，歐盟迄今對聯合國食品法典委員會（Codex）的萊克多巴胺殘留標準提出質疑，也不願接受，衛福部應告訴國人食用含瘦肉精的豬肉、存在的風險及可能對身體的傷害。

▲▼立委蔣萬安（左）28日與衛福部長陳時中（右）對決美豬牛議題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委蔣萬安（左）28日與衛福部長陳時中（右）對決美豬牛議題。（圖／記者屠惠剛攝）

蔣萬安再指，專家學者建議調降肝的殘留容許量，為何衛福部不願意採納？9月4日衛福部召開食品衛生安全與營養諮議會，會議決議「有關肝、腎之殘留容許量，請主管機關以調降為方向」但日前衛福部公布的資訊中卻僅調降腎殘留容許量，肝仍依照國際標準，到底是什麼原因，衛福部不願採納專家學者的建議？國人愛吃豬肝，進口豬肝經過加工、調味，民眾很難分辨，政府應做好第一線把關責任，他已要求衛福部公開此次專家學者會議的資料，徹底瞭解背後的原因，好好替民眾食安把關。

最後，蔣萬安提到，進口豬肉應標示有無含瘦肉精，民眾才能有所選擇，只標產地是不夠的，過去禁止開放瘦肉精豬肉進口，因此沒標示必要，如今食用瘦肉精豬肉，對於孕婦、心血管疾病、兒童是有害的，如果只標產地，不標示有無含瘦肉精，民眾怎能清楚選擇？台灣許多業者、有良心的業者努力生產安全肉品之餘，為什麼轉而開放有健康疑慮的肉品？這些廉價含瘦肉精的進口豬肉恐怕淪於忙於生計的外食族、甚至被高敏感族群購買，甚至淪為兒童、青少年吃的加工食品，國人的健康權就應該被遺棄嗎？

蔣萬安強調，政府有把關高風險食物的責任，如今以民眾可以選擇不吃為理由，把責任轉嫁給民眾承擔，這很不負責任，未來將會持續把關，也請大家一同關注。

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