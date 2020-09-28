台灣民意基金會／蔡英文支持度55％　受進口美豬影響下滑11％

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

台灣民意基金會28日舉行「美豬爭議、中國軍演與台灣政局」民調發表會，根據最新民調顯示，總統蔡英文的聲望維持55.1%認同度，不過與8月相比，確實下滑了11%左右。台灣民意基金會分析，最可能的原因，就是宣佈自明年元旦起開放含瘦肉精美國豬肉進口，及後續政策溝通和社會說服不良及不足所致。

台灣民意基金會指出，8月28日總統府召開一場歷史性的記者會，蔡英文宣佈開放美國含瘦肉精豬肉以及逾 30 個月美牛進口，震驚全台，這無疑是蔡英文總統第二任期開始後，最具爭議性的重大政策決定。

根據最新民調結果顯示，蔡英文在處理國家大事的方式認同度，18.4%非常贊同，36.7% 還算贊同，20.2%不太贊同，12.1%一點也不贊同，12.5%沒意見。

台灣民意基金會指出，有55%的人基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式，32%不贊同。贊同比不贊同的人多 23 個百分點，這項發現顯 示，上任四個月的蔡英文，國家領導的方式續獲明顯過半數台灣人民的肯定與支持， 總統蜜月期現象仍持續中。

不過，與8月相比，贊同蔡英文處理國家大事方式的人驟降10.7個百分點， 不贊同的人遽升10.2個百分點，這一來一往，使得她整體聲望被嚴重壓縮。台灣民意基金會進一步說，上個月原本贊同她處理國家大事方式的人比不贊同的人多43.7個百分點，如今只剩下約23個百分點，顯著下滑20.9個百分點，這是總統聲望不尋常的重挫，



台灣民意基金會分析，回顧過去一個月，台灣內外都有大事發生，其中捷克參議院議長韋德齊8月30日率團訪台，以及9月17日美國國務院次卿柯拉克訪台，都引起國內外社會高度關注。

台灣民意基金會表示，這兩次分別來自歐美高層決策官員的到訪，不但大大改善台灣的國際能見度，也象徵台灣國際地位的重要性，可以說是台灣在國際外交上的重大突破，對蔡英文聲望的提升自然有重大促進作用。

不過，9月全國性民調結果卻顯示，蔡英文聲望反而重挫11個百分點，台灣民意基金會認為，最可能的原因，就是宣佈自明年元旦起開放含瘦肉精美國豬肉進口，及後續政策溝通和社會說服不良及不足所致。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、 及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設 計、電話訪談與統計分析。訪問期間是 2020 年 9 月 21-22 兩天；以全國為範圍的二十 歲以上成年人;抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本 1076 人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.99 個百分點。並 依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。 經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會。

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