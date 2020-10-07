藍委轟「反美豬大將變護美豬」無恥！陳吉仲氣炸走下台：無法接受

▲陳吉仲氣說，無法接受人身攻擊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

立法院經濟委員會今（7日）進行「開放含萊克多巴胺美國豬肉進口對我國養豬產業影響」和「養豬產業提升政策措施及如何達到HACCP規範標準」報告，並備質詢，國民黨立委林為洲狠批主委陳吉仲從以前反美豬大將，現在卻變成護美豬，最後罵出「無恥」，讓陳直說無法接受，雙方爆口角衝突。

美豬明年一月開放來台，引發不少爭議，國民黨團一早搶在會前先開會討論今天要如何質詢，國民黨立委林為洲更說今天要問到好、問到滿。林為洲第一位質詢，先是要求陳吉仲為會議開始簡報沒來耽誤大家時間道歉，接著問可以接受農委會在科學人登廣告，但怎能用輔導產業、補助農民和受損產業的「農損基金」，這一點無法接受。陳吉仲說，這些資料都是親自準備，這是同仁作業疏失並向現場立委道歉。

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▲林為洲說，陳吉仲從以前反美豬大將，現在卻變成護美豬。（圖／記者屠惠剛攝）

林為洲接著質詢美豬議題，認為陳吉仲要做官沒意見，但不要做教授時是這樣說，現在又這是另外一套。陳吉仲回這4年替農民做了多少事，包括職業保險，自己心中的那把尺很清楚。林為洲秀出農陣理事長洪箱說，「我不會批評陳吉仲、蔡培慧他們，以前大家都確實是反美牛的好夥伴，但人各有志，他們也都要吃飯啊，我不清楚主委是為了要餬口還是要做官，但莫忘陳吉仲曾說過，因養豬才能長大讀書，絕不背叛7千戶豬農。」陳吉仲對此回應，跟他們都很熟，會再找他們。

▲林為洲要求陳吉仲下台。（圖／記者屠惠剛攝）

最後林為洲拿出「陳吉仲下台」板子繼續批陳吉仲，質詢時間一到罵陳吉仲無恥，陳吉仲一聽到馬上從備詢台走下說無法接受，民進黨和國民黨立委雙方則擠到前面互指不是。林為洲大喊「陳吉仲從以前反美豬大將，現在卻變成護美豬」。民進黨立委邱議瑩不滿指出，那林為洲耽誤他們20分鐘，是不是也要道歉，火藥味超濃。陳吉仲強調，很樂意接受可以要求他下台，自己不會反駁，但不能做人身攻擊。