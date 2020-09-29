被蘇貞昌「反質詢」美豬　蔣萬安吐無奈心聲：他都會亂講

▲蔣萬安接受電台專訪。（圖／翻攝POP撞新聞YouTube）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨立委蔣萬安日前於立法院質詢行政院長開放萊豬問題時，遭反質詢「在美國吃不吃美豬？」，引起藍營撻伐不尊重民意。對此，蔣萬安29日受訪談到「反質詢」心情，他表示原本想讓蘇貞昌講，但他都會亂講。

蔣萬安在《POP撞新聞》表示，當時質詢時對蘇貞昌的態度感到疑惑，都迴避問題、避而不答，不尊重立委職權，這樣等於是不尊重民意。

節目進廣告後，主持人黃暐瀚跟蔣萬安說，你的質詢準備的很好，但蘇貞昌就是要讓你語塞、講不出來，所以你要讓他講，讓他回答；蔣萬安也無奈的說，「我是想要讓他講，但他都會把他亂…講，然後就講到國民黨」。

回到節目現場後，蔣萬安強調，若再一次回答美豬議題，他認為，自己吃不吃不重要，重點是台灣人民不應該吃到美豬，還是希望秉持理性態度，民眾想知道什麼理由開放，還有相關配套怎麼落實，因為這會影響下一代健康，這是大家關心的問題。

不過，開放萊豬的行政命令已改為由委員會聯席審查，蔣萬安表示，目前正在聯繫各專家學者安排公聽會，時間應該會安排在10月中安排公聽會。

對於萊豬標示的問題，蔣萬安認為，不應該只標產地，應該也要標示有沒有含瘦肉 精，民眾才可以知道，因為國人吃豬肉的量非常大，且機改食品都能做到，為何含瘦肉精的豬肉不標示，衛福部跟行政院應該要說清楚。