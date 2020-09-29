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兩份綠營民調曝「蔡英文聲望下跌」　開放萊豬引民怨

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▲▼蔡英文出席中美洲獨立199周年紀念酒會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者呂佳賢攝）

記者徐政璿／台北報導

台灣民意基金會28日舉行民調發表會，總統蔡英文的聲望與8月相比重挫約11%。美麗島電子報28日公布的民調也呈現類似結果，蔡英文的施政滿意度，正評下降6.6%，來到58.8%，負評上升5.1%，為36.6%。值得關注的是，這兩份具有綠營背景的民調，都能觀察到蔡英文民調下滑的現象。

台灣民意基金會指出，8月28日總統府召開一場歷史性的記者會，蔡英文宣佈開放美國含瘦肉精豬肉以及逾30個月美牛進口，震驚全台，這無疑是蔡英文總統第二任期開始後，最具爭議性的重大政策決定。

民調顯示，關於蔡英文總統聲望，在20歲以上的台灣人當中，有55%的人基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式，32%不贊同。贊同比不贊同的人多23%。但和上個月相比，贊同蔡英文處理國家大事的人驟降10.7%，不贊同的人遽升10.2%。

對於政府宣佈放寬瘦肉精美豬進口，有6.3%民眾非常贊成、25.2%還算贊成、25.7%不太贊成、33.8%一點也不贊成、未表態者9%。換句話說，有約32%的民眾贊成蔡政府開放美豬政策，但也有將近60%民眾並不贊成，不贊成者比贊成者多了28%。

美麗島電子報公布的民調也呈現類似結果，蔡英文的施政滿意度，正評下降6.6%，來到58.8%，負評上升5.1%，為36.6%。

在美豬牛議題上，美麗島電子報民調顯示，有51.6%認為弊大於利，僅27.4%利大於弊，亦透露民眾對於該政策的不滿。且外，雖然民進黨強調，因時空背景不同，在該政策的立場隨著國際標準、科學證明改變，但逾6成（60.6%）民眾認為綠營立場自我改變，僅有不到2成（19.7%）認為立場沒變

台灣民意基金會民調委託山水民意研究公司執行，調查期間為今年9月21日至9月22日，調查對象為全國20歲以上成年人，抽樣方法以全國住宅電話用戶為抽樣架構，並以系統抽樣加尾數2碼隨機方式抽樣，有效樣本為1076人，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點，資料依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

美麗島電子報民調委託戴立安執行，由畢肯市場研究股份有限公司執行電訪；訪問範圍在全國22縣市，對象為20歲以上民眾，調查時間在9月23日至9月24日，由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，成功完訪1070人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。

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