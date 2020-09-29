影／因開放美豬民調下滑　蘇貞昌重申：保護國人健康、嚴格把關

記者陳家祥／台北報導

美麗島民調發布9月國政民調，針對總統蔡英文執政滿意度，有58.8%受訪者滿意蔡英文整體執政表現，至於對行政院長蘇貞昌的施政滿意度，54.5%滿意。但若比對8月數字，2人的施政滿意度則雙雙下滑，應是與放寬美豬美牛進口標準有關。對此，蘇貞昌重申，一定保護國人的健康第一。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

該份民調同時也詢問民眾對開放進口含有瘦肉精美國肉品的看法，55.4%的受訪者最關心影響食安和國民健康，16.0%關心可以和美國進行貿易協定的談判、關心換取台灣的國際地位有12.2%、最關注對國內相關產業的衝擊則有9.0%，未明確回答有7.4%。而51.6%的受訪者認為這項決策對台灣來說弊大於利，且6成民眾認為民進黨在野與執政後立場自相矛盾。

針對因開放美豬美牛後民調下滑，蘇貞昌說，「有關美豬美牛，政府的立場非常一貫，就是一定保護國人的健康第一」，同時是依據科學證據、國際標準，不會國際各國可以蛋台灣自己另訂一個標準，或著台灣豬已經口蹄疫拔針成功，準備要賣到外國去，卻不准外國的來，「這樣在世界上我們沒有辦法跟人家互動」。

「無論如何，政府一定保護國人健康為第一。」蘇貞昌說，任何的產品不是只有哪一國，台灣本來就有農產履歷標示，且行之有年，越做越細、越做越好，對於外國進口的任何產品，同樣我們也都要求明白標示，我們的消費者也越來越強、越來越進步，都懂得怎麼做抉擇，這也是進步國家成熟社會應該有的態度。

蘇貞昌強調，「政府一定嚴格把關，請大家放心」，至於有關豬農、有關產業，如果有因此會有其他方面我們可以政府助力的部分，就像以前在防止非洲豬瘟，一直到今天還在努力做的口蹄疫拔針，24年來終於成功一樣，我們會保護豬農，會保護國內所有產業。