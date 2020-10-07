「故宮豬豬」保證很純無害！小編創意文刪改　吳密察：尊重年輕人

▲「故宮精品」臉書小編先前搭上時事，以「故宮豬豬」為題分享相關文物。（圖／翻攝自Facebook／故宮精品）

記者林育綾／台北報導

今年9月美豬進口話題引發熱議，而一向擅長搭上時事的「故宮精品」臉書小編，也在粉專以「故宮豬豬」為題分享相關文物及知名的「肉形石」，提到「保證很純、無害」，不過後來文字卻刪除修改。今（7）日國民黨立委萬美玲質詢提到，是否隱喻美豬「不純、有害」？小編是否遭到施壓？而故宮院長吳密察則說，一向尊重年輕人創意，也沒有要求修改，應是小編看了後續討論才自行修改。

我國開放美豬進口後爭議不斷，包括瘦肉精對健康的影響，相關討論十分熱烈。而上月7日「故宮精品」臉書小編也搭上時事話題，在粉專分享「故宮豬豬」相關文物，還包括知名的「肉形石」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原始PO文寫道，「最近大家都在討論美豬、瘦肉精對人體的影響，都忘了故宮的豬豬們，還有故宮最知名豬肉-肉形石，保證很純、無害，使用後，對心靈健康尤其幫助」。

不過隨後PO文又刪減修改為，「最近大家都在討論豬肉，都忘了故宮的豬豬們，還有故宮最知名豬肉-肉形石，欣賞後，對心靈健康有幫助」。

▲「故宮精品」粉專原始PO文。（圖／翻攝自Facebook／故宮精品）

立法院今（7）日召開教育及文化委員會，邀請國立故宮博物院院長吳密察列席報告業務概況，並備質詢。國民黨立委萬美玲質詢時提到該PO文表示，故宮的小編十分有創意，但是在故宮的粉專上寫這樣的文字，似乎有些不夠莊重，詢問吳密察是否也認同這樣的敘述？吳密察回應，一向都是「尊重年輕人的想法和創意」。

▲國民黨立委萬美玲質詢，提及故宮小編PO文。（圖／記者林育綾攝）

萬美玲又追問，原文提到故宮肉形石「保證很純、無害」，是否隱喻美豬「不純、有害？」而文字修改，小編是否受到施壓？該小編目前是否還在職？

吳密察說，沒有針對小編的撰文施壓，可能是小編看了後續的討論，自行決定修改。他強調一直以來都很尊重年輕人的想法，這位小編目前也仍在職，知道他是想讓故宮國寶肉形石被更多人認識，還讚許小編當初以「清明上河圖」來搭上社交距離的創意。

而網友當時看了「故宮豬豬」和肉形石的PO文，也紛紛留言說「這些豬豬好可愛」、「小編真的可以加薪了」、「看著就想拿一碗飯來配啊！（口水）」

▲故宮知名文物「肉形石」。（圖／翻攝自Facebook／故宮精品）



其他人還看了...

藍委轟「反美豬大將變護美豬」無恥！陳吉仲氣炸走下台：無法接受

未搭上「國旅潮」故宮參訪人數慘跌84%！吳密察：年底大展全力衝刺

林佳龍要組「氣象國家隊」納交通科技會報 氣象資料取得更容易

校園營養午餐菜單印「萊豬文宣」 蔣萬安怒批：是在美化瘦肉精

史上頭一遭！陳吉仲立院等不到簡報臉臭了 藍委怒斥太離譜



►我們的美麗就用白紙黑字寫下來