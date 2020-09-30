84歲環球科大創辦人許文志博士專論　「地域產業OTOP的未來」

▲環球科技大學創辦人許文志博士（中）勉勵中企所的學子們，態度決定高度，細節決定成敗，要養成多閱讀的好習慣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

許文志博士已84歲高齡，一直是偏鄉教育的重要推手，堅信教育可以改變人的一生，在109學年度開學之際，特地帶來八月剛出版的「地域產業OTOP的未來」一書，親手題字致贈給企業管理系中小企業經營策略管理碩士班的每一位師生。許文志博士勉勵中企所的學子們，態度決定高度，細節決定成敗，要養成多閱讀的好習慣。

環球科技大學創辦人許文志博士，秉持著「在沒有希望的地方創造希望，在有希望的地方實現理想」的精神。2003年自日本明治大學取得經濟學博士學位後，回環球科大任教、他仍致力於中小企業領域，持續發表論文與新書，獲得中華民國私校文教協會頒發十大傑出教育事業家，2020年9月更獲聘為該協會第七屆最高顧問，是學子們終身學習的典範。

環球科大校長沈健華博士勉勵學子，中企所自成立以來，有個美好的傳統，就是每位學生必須完成攀登雲林縣最高的大尖山，一步一腳印，寫論文做學問之餘，更重要的要有健康的身體和體力。校長勉勵學子們學習的過程很重要，同學按部就班，把每個老師的報告努力形成論文投稿，走出去看世界，會發現路非常寬廣。

環球科大企管系陳婉瑜主任表示，企業管理系中小企業經營策略管理碩士班成立於2004年，是全國第一所以「中小企業營運管理專業知識」為教學及研究主軸的學術單位，校內圖書館甚至專立中小企業資料研究中心，收錄國內外中小企業相關研究資料、圖書等重要文獻，為臺灣地區針對中小企業方面典藏最完整之區。

陳婉瑜主任指出，每年舉辦國際學術研討會，邀請來自日本、東南亞和大陸等地的學者進行交流訪問，近幾年在創辦人許文志博士的帶領下，每年遠赴日本東京，與明治大學、拓殖大學、筑波大學和山形大學等校之師生長期性地進行學術交流，已成為本所歷屆師生共同的記憶。企業管理系中小企業經營策略管理碩士班辦學至今已屆17年，在開學之際歡喜團聚，更在創辦人的贈書祝福下，互相勉勵。

許文志博士提及本書介紹OTOP（One Town One Product, 一鄉鎮一特產）的核心價值和歷史發展，引進日本、泰國推動地域產業OTOP 成功的經驗和成果，針對台灣地域產業OTOP發展的未來提出具體的推動策略。台灣如何在已有的OTOP 成果下持續努力、不間歇地推動第六級產業地域化的耕耘。透過地域產業的發展、地方創生的政策，可以促進地域經濟繁榮，創造普遍就地就業的機會，也是社會穩定和諧的安定力量。培育青年企業人才，返鄉創業創新，以OTOP 未來發展開發地域特產，以農村為基地，落實台灣微型企業的發展。

▲許文志博士在109學年度開學之際，帶來剛出版的「地域產業OTOP的未來」一書，親手題字致贈給企業管理系中小企業經營策略管理碩士班的每一位師生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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