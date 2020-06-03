身心障礙生幸福學習　環球科技大學溫馨舉辦送舊感恩餐會

▲環球科技大學3日舉辦送舊餐會，身障生邀請在大學四年中對自己最重要的老師、家人及同學等人，表達自己的感謝，場面溫馨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣私立環球科技大學3日舉辦「眾星環集 展翅翱翔」送舊餐會，學生事務處健康與諮商中心資源教室，為了使學生在畢業前夕可以留下美好的回憶，邀請校內身障生與師長、父母及同學共同出席，感謝四年來大家的支持與協助，使身障生在求學路上更加順遂。

參與餐會的畢業生，都是身心障礙學生，每位畢業生也特地穿上正式的襯衫、西裝及小禮服，邀請在大學四年中對自己最重要的老師、家人及同學等人，一起參加餐會，以感受歡樂氣氛，並藉此表達自己的感謝。他們在求學路上比一般學生更加艱辛，學習過程中受到許多人的協助，再加上自己努力不懈的精神順利畢業。

環球科大學校長沈健華表示，六月是鳳凰花開的時節，回顧學校裡的身障生，四年來在學習的路上雖然艱辛，但如今也都克服重重困難達成目標，大家從四年前青澀的小樹，如今都已經成長茁壯，畢業後大家即將各奔東西，希望同學們可以帶著師長們的祝福，未來人生的路途上能夠更加順利。

▲環球科技大學3日舉辦送舊餐會，身障生邀請在大學四年中對自己最重要的老師、家人及同學等人，表達自己的感謝，場面溫馨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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