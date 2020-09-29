詐團盯上大善人！興建道院急須1500萬週轉　雲林縣前鎮長險遭詐

▲簡姓前鎮長向警方敘述，是接獲一位宗教創立人的來電，友人表示要興建道院急需借用1500萬元金錢周轉，並且將錢匯到私人戶頭內。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六派出所於昨(28)日接獲台灣銀行斗六分行通報，一名60多歲簡姓男子由親屬陪同要臨櫃匯款1500萬元到一個私人戶頭，銀行認為有異，警方派員前往查處，發現是曾任縣議員與鎮長的簡姓男子， 簡男向警方表示，是某宗教創立人興建道院急用，才不疑有他，但因帳戶為私人所用，在警方與行員勸說下才放棄匯款。

簡姓前鎮長向警方敘述，是接獲一位宗教創立人的來電，友人表示要興建道院急需借用1500萬元金錢周轉，並且將錢匯到私人戶頭內。警方聽完後告知簡男，這很有可能是詐騙，在經員警與台灣銀行保七總隊第一大隊警員龔建瑞、林信佑、張信民，銀行襄理吳姿燕、櫃台人員邱麗萍的力勸之下，向簡男說明，如若友人的宗教為合法註冊之宗教，應確認後再匯款至宗教帳戶，而非直接匯款到友人的私人帳戶，如此簡姓前鎮長這才作罷。

據了解，簡姓前鎮長在淡出政治後一心向道，目前經營老人安養院，一直都是與人為善。斗六警分局表示1500萬非小數目，提醒民眾，借貸與詐騙為一線間，警方除利用各項勤務機會加強向民眾進行預防犯罪宣導反詐騙，另提醒民眾應隨時提高警覺，避免有心人士詐騙，如有接獲可疑電話，可直接撥打165反詐騙電話查證，尋求警察機關協助，避免讓詐騙集團有機可乘。

▲簡姓前鎮長前往台灣銀行斗六分行欲匯款1500萬給友人建道館週轉，行員與警員察覺匯到私人帳戶恐有疑慮，勸說阻止。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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