環球科技大學與雲林縣復健青年協進會　共築慈愛「身展台」

▲雲林縣復健青年協進會持續辦理「慈愛獎」，秉持著「光照亮路，齊心來響」的信念，廣邀社會大眾一起支持身心障礙者本身及家庭照顧者，向生命挑戰的勇氣與鬥志。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學時尚造型設計系，與社團法人雲林縣復健青年協進會，辦理全縣照顧家庭「慈愛獎」表揚活動。今年表揚活動特別辦理「慈愛身展台」，邀請受獎家庭穿上「創作」走秀，邀請社會各界讚嘆身心障礙者的生命力，也鼓勵他們突破自身界限，勇敢站上伸展台，大步邁向各自精采的人生舞台。

雲林縣約有五萬多名身心障礙者，占全縣人口7%，自2014年開辦「慈愛獎」，希望喚起社會各界，給予身心障礙家庭照顧者的重視與支持，透過表揚活動，肯定家庭照顧者，使他們在協助「生活雖然障礙，生命卻能精彩」的身心障礙者，同時能從逆境中翻轉人生路。

此次受獎人中，除了是父母親角色外，更有本身也是身心障礙者、還有隔代教養障礙孫子女者。復健青年協進會理事長劉長庚表示，「慈愛獎」是表彰身心障礙家庭照顧者對生命的熱愛，雖然是平凡小人物，卻能譜出最不平凡且動人的生命樂章，所以，至盼社會各界給予他們更多的肯定與支持。

住台西的林爸爸一家四口都是身心障礙者，以一位身心障礙者照顧多位身心障礙者。林爸爸為肢體障礙(小兒麻痺)，也有心臟疾病及糖尿病需長期服藥，他是家中的主要照顧者與經濟支柱，母親約八十五歲，罹患失智症而曾有走失案例；妻子是思覺失調，能夠照顧自理以及做簡易家事；女兒也是思覺失調，高職畢業後才發病，病情反覆，嚴重時需住院治療。

女兒從小由林爸爸的父母親協助照顧，直到父親過世、母親失智後，照顧的重擔就落在林爸爸身上。林爸爸說，女兒在高職畢業後發病，發病時行為異常，如在附近遊蕩、脫光衣服；有時也會在半夜外出，讓林爸爸來回奔波尋找，使本來就不良於行的腳更加受傷；女兒有時甚至會胡亂撥打報案電話，使警方到案家關心，迫於無奈及困擾，只好找村長或社工協助解決困難。

雲林縣復健青年協進會持續辦理「慈愛獎」，秉持著「光照亮路，齊心來響」的信念，廣邀社會大眾一起支持身心障礙者本身及家庭照顧者，向生命挑戰的勇氣與鬥志，從看見身障家庭的需要給予幫助，就像「光」能指引路人一般，讓光芒向四周照耀。透過「慈愛獎」活動，有如創造一道光束，照亮社會需要的角落，溫暖生命充滿多彩的能量。



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