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中秋前夕維護海線治安　雲嘉海巡加強商漁港安檢 

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記者蔡佩旻／雲林報導

中秋將至應景食材需求遽增，為嚇阻犯罪及不法情事，海巡署第五巡防區指揮部，於昨（29）日編組中部分署第四岸巡隊、偵防分署雲林查緝隊、嘉義查緝隊及艦隊分署第十三海巡隊，並聯合雲林縣北港分局及高雄港務警察總隊布袋港中隊等友軍單位，針對雲嘉沿海地區實施「秋節擴大執檢暨威力掃蕩」專案任務。

▲中秋將至應景食材需求遽增，為嚇阻犯罪及不法情事，海巡署針對雲嘉沿海地區實施「秋節擴大執檢暨威力掃蕩」專案任務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中秋將至應景食材需求遽增，為嚇阻犯罪及不法情事，海巡署針對雲嘉沿海地區實施「秋節擴大執檢暨威力掃蕩」專案任務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

為防範不肖人士藉機走私相關農漁畜產品謀取不法利益，「秋節連假擴大執檢暨威力掃蕩」專案任務，重點針對雲嘉轄區商漁港安檢工作，岸際空屋、防風林、涵洞及港區下水道全面清查及搜索作業，另全力加強各商漁港安全執檢，防堵新冠肺炎及非洲豬瘟疫情進入國內，展現維護海線治安不容破口的決心。

▲中秋將至應景食材需求遽增，為嚇阻犯罪及不法情事，海巡署針對雲嘉沿海地區實施「秋節擴大執檢暨威力掃蕩」專案任務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「秋節擴大執檢暨威力掃蕩」重點針對雲嘉轄區商漁港安檢工作，岸際空屋、防風林、涵洞及港區下水道全面清查及搜索作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

任務結合第十三海巡隊海巡艇加強雲嘉海域巡邏密度，嚴防大陸漁船伺機越界捕魚，損害我國漁民權益，彰顯海巡署強力打擊不法、防堵境外疫情及維護漁權之執法能量，此次專案任務計投入1艇、15車共88人次。共計巡查檢查點2處、搜索防風林1處、空屋2處，台子港區岸上貨櫃2處、船艙2處、船筏35艘次、檢查車輛11車次、人員29人。

海巡署第五巡防區指揮部主任覃仁勇表示，時值秋節前夕，是不法人士走私牟利的高峰期，希望藉由擴大威力掃蕩行動，有效打擊犯罪，將走私物品「阻絕於境外，杜絕於國內」，另加強所轄商漁港安全檢查工作，防範疫情趁隙進入國內，確保國人生命財產安全，在此呼籲民眾若有發現任何不法情事，均可撥打免費報案專線「118」向海巡署通報。

▲中秋將至應景食材需求遽增，為嚇阻犯罪及不法情事，海巡署針對雲嘉沿海地區實施「秋節擴大執檢暨威力掃蕩」專案任務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中秋將至應景食材需求遽增，為嚇阻犯罪及不法情事，海巡署針對雲嘉沿海地區實施「秋節擴大執檢暨威力掃蕩」專案任務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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