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晚班較年輕！120警夜衝雲林海線最大淫窟　豆乾厝內赫見17歲少女

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣東勢鄉40年歷史的私娼寮「豆乾厝」，因整排的四方矮房坪數僅約一張雙人床大而得名，一排共有19間也稱「十九間仔」，是雲林沿海有名的尋芳處，多年來曾無數次被警方掃蕩，雖已無早年繁華卻也有暗盤交易情事。雲林檢警成立專案小組，28日深夜大動作封街搜索，一舉逮回賣淫女子、尋芳客、皮條客共40餘人，全案由檢警擴大偵辦中。

▲雲林縣東勢鄉40年歷史的私娼寮「豆乾厝」，因整排的四方矮房坪數僅約一張雙人床大而得名，一排共有19間也稱「十九間仔」，是雲林沿海有名的尋芳處。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣東勢鄉40年歷史的私娼寮「豆乾厝」，因整排的四方矮房坪數僅約一張雙人床大而得名，一排共有19間也稱「十九間仔」，是雲林沿海有名的尋芳處。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

東勢鄉「豆乾厝」私娼寮，一度因警方嚴格取締，落寞後寥寥無幾，沒熟人「打暗號」帶路還找不著，未料近期景氣漸復甦，鄉間廣傳有多位新面孔，更不乏20多歲美艷女子，入夜後流鶯紛飛，尋芳客絡繹不絕，私娼寮間數一瞬暴增30餘戶，天色一暗即經常有外籍人士前往從事性交易，讓當地居民不勝其擾，紛紛檢舉要求公權力強制取締。

▲雲林縣東勢鄉40年歷史的私娼寮「豆乾厝」，因整排的四方矮房坪數僅約一張雙人床大而得名，一排共有19間也稱「十九間仔」，是雲林沿海有名的尋芳處。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲專案小組長時間蒐證監控，於28日晚間持雲林地方法院核發之25張搜索票，前往該處封街搜索，連天花板都不放過。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

附近居民表示，以前女子都關在房裡，天一黑小姐才有上工，來找的都要靠車頭燈「打暗號」，行經時以「閃大燈」為暗示敲門，而皮條客看見後才會竄出來，拿著手電筒一閃一閃回應接洽，確定身份不是警方人員才會引導進入室內進一步交易。

雲林地檢署主任檢察官王聖豪帶同檢察官指揮內政部移民署雲林縣專勤隊、雲林縣警察局臺西分局成立聯合專案小組，28日持雲林地方法院核發之25張搜索票，大陣仗出動署4名檢察官及120名警力，前往封街搜索，現場查扣新臺幣20萬元及犯罪工具帳冊、保險套、潤滑液、監視錄影設備等證物。

▲雲林縣東勢鄉40年歷史的私娼寮「豆乾厝」，因整排的四方矮房坪數僅約一張雙人床大而得名，一排共有19間也稱「十九間仔」，是雲林沿海有名的尋芳處。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣專勤隊及雲林縣臺西警分局，偵辦雲林縣東勢鄉私娼寮，涉嫌違反人口販運防制法及刑法妨害風化等案件，當場查獲賣淫女子29名。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方調查，有尋芳客指出，私娼寮分早晚班，價位也不同，通常晚班的都比較年輕，至於交易價格從15分鐘至20分鐘為單位要價1000元到1500元不等，業者從中抽佣400至500元。查獲賣淫女子中，最老55歲，最小的17歲，其他均約20、30歲左右，大都是外籍女子以觀光護照「假觀光真賣淫」，4名皮條客涉嫌以扣押護照手法，販運外籍女子。

檢警封街拘提蔡、丁及現場把風等4嫌到案，並當場查獲賣淫女子29名，其中有泰國籍逾期居留女子7名、越南籍逾期居留女子6名，經查其中1名未滿18歲，本國籍嫖客5名、外國籍嫖客3人，經檢察官訊問後，認被告蔡、丁等4嫌違反人口販運防制法及刑法妨害風化等案件，犯罪嫌疑重大，依法處理。賣淫女子除由雲林縣衛生局派員抽血檢驗，另人口販運之被害人責由移民署帶往庇護所安置。

▲雲林縣東勢鄉40年歷史的私娼寮「豆乾厝」，因整排的四方矮房坪數僅約一張雙人床大而得名，一排共有19間也稱「十九間仔」，是雲林沿海有名的尋芳處。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲檢警於現場查扣新臺幣20萬元及犯罪工具帳冊、保險套、潤滑液、監視錄影設備等證物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

檢警指出，該私娼寮從2019年迄今，移民署雲林縣專勤隊及雲林縣警察局臺西分局前往私娼寮，所查獲外籍人士以觀光名義來臺，卻逾期居留從事賣淫行為共計8件；研判幕後恐有不法份子為牟取不法利益居間媒介，並以言語恐嚇及控制行動自由而為性剝削，所為嚴重影響社會治安，背後是否不法集團控，將予徹查。

▲雲林縣東勢鄉40年歷史的私娼寮「豆乾厝」，因整排的四方矮房坪數僅約一張雙人床大而得名，一排共有19間也稱「十九間仔」，是雲林沿海有名的尋芳處。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲專案小組長時間蒐證監控，於昨（28）日晚間持雲林地方法院核發之25張搜索票，前往該處封街搜索。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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東勢鄉私娼寮賣淫豆干厝

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