產學協力推動棒球運動　志豪公司贊助環科大棒球隊

▲今年環球科大棒球隊將代表「志豪鍋爐」，參加2020年協會盃全國成棒年度大賽，志豪公司董事長張松竹（左）於環球科大主持授旗儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學棒球隊長期接受在地優質企業志豪工業有限公司鼎力資助，攜手發展棒球運動，今年更將代表「志豪鍋爐」，參加2020年協會盃全國成棒年度大賽，環球科大校長沈健華與志豪公司董事長張松竹9月10日共同於環球科大主持授旗儀式，並期勉隊員加油，發揮運動員的精神，期望再創佳績。

志豪工業有限公司位在雲林縣虎尾鎮，耕耘20餘年，製造鍋爐專屬的技術與經驗已耕耘20餘年，其產品遍及國內外，是雲林在地優質企業。董事長張松竹因喜愛棒球運動，長期贊助職業球隊及環球科技大學棒球隊，除了每年舉辦公益日之外，更數度招待偏遠地區及弱勢兒童參加球賽。

董事長張松竹指出，很高興參與環球科大發展棒球隊，也盼望企業界大力支持學校的運動團隊，一起為企業、學校及團體共創榮譽，為地方爭光。

▲環球科技大學棒球隊長期接受在地優質企業志豪工業有限公司鼎力資助，攜手發展棒球運動，今年更將代表「志豪鍋爐」，參加2020年協會盃全國成棒年度大賽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

環球科大校長沈健華表示，雖然今年疫情肆虐，但是張董事長仍不改支持棒球活動的態度，為環球科大棒球隊注入強心針，環球科大棒球隊為雲林縣唯一大專甲組球隊，多年來深耕在地棒球活動的推廣，今年更加入新的教練團隊，在志豪公司的支持下，期盼可以打造雲林縣的棒球推廣專業平台，更可以成就優質的在地企業培育雲林在地子弟的佳話。

環球科技大學指出，今年新聘黃嘉育教授擔任棒球隊總教練，另有黃茂誠及王奕偉二位助理教練。黃總教練擁有各級學校棒球教練等豐富經驗。黃總教練表示，本年度的訓練目標，將提升專業的訓練，並爭取最佳成績，往甲一級球隊邁進。

▲今年環球科大棒球隊將代表「志豪鍋爐」，參加2020年協會盃全國成棒年度大賽，校長沈健華（左）於環球科大主持授旗儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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