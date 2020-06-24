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環球科技大學推行閱讀風氣　腦麻學生書讀三千本榮為閱讀楷模

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▲環球科技大學視覺傳達設計系學生趙喆浩，罹患腦性麻痺求學路上極其辛苦，但仍積極努力學習，一年借閱圖書達3千4百多冊，堪為青年學生的閱讀楷模。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環球科技大學視覺傳達設計系學生趙喆浩，罹患腦性麻痺求學路上極其辛苦，但仍積極努力學習，一年借閱圖書達3千4百多冊，堪為青年學生的閱讀楷模。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學視覺傳達設計系學生趙喆浩，在108學年度榮獲校內圖書借閱獎學金第一名，趙同學罹患腦性麻痺，無法正常言語須透過打字的方式與他人溝通，求學路上極其辛苦，但仍積極努力學習，幾乎每日都會前往圖書館報到，最常借閱圖書是繪本，一年借閱圖書達3400多冊，堪為青年學生的閱讀楷模。

環球科大圖書館，為鼓勵學生善用藏書豐富且清靜幽雅的環境，從2014年開始，每年提供1萬多元的丁東德先生紀念獎學金，供全校的學生申請，獎學金分成圖書借閱獎學金、電子資源使用獎學金及志工獎學金等三項，只要是愛讀書、熱愛服務的學生，都有機會獲得這幾項獎學金的鼓勵。

環球科大圖書館館長許淑婷表示，丁東德先生紀念獎學金為環球科大丁東德前董事子女所捐贈設立，除了紀念丁東德董事一生奉獻教育的嘉德懿行外，最重要的是鼓勵全校同學善用圖書館資源，提升閱讀且努力向學的風氣。

環球科大校方表示，目前校內超過百位身心障礙學生在學，學校在無障礙環境營造與學生關懷上，皆投注相當多的心力，對於這些弱勢學生而言，相信知識就是力量，透過教育的力量，是幫助他們脫離弱勢最迅速有效的方法。

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