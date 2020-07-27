環球科大+豐喜食品為7名幸福大使職訓　攜手「圓夢庇護」 

▲雲林縣「圓夢庇護工場」學員在歷經三個月，由「環球科技大學行銷管理系」與「塔吉特千層蛋糕大使館」攜手進行專業門市職能訓練，今(27)日首次展現學習成果。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣「圓夢庇護工場」學員在歷經三個月，由環球科技大學行銷管理」與塔吉特千層蛋糕大使館攜手進行專業門市職能訓練，27日首次展現學習成果。圓夢小王子也化身為「幸福大使」，將在塔吉特幸福日以純真幸福洋溢的樣貌，成為「塔吉特千層蛋糕大使館」最特別的門市服務人員，展現職能學習成果。

「圓夢庇護工場」庇護員工在專業職訓過程，除了習得手沖咖啡，門市點餐、備餐、送餐、清潔服務等技能，還學習如何與人面對面溝通、互動，儲備就業能量；「塔吉特千層蛋糕大使館」員工也因而培養更細緻的服務態度與傳遞幸福的初心。而未來，所有塔吉特千層蛋糕大使館訪客，也能在「塔吉特幸福日」接受「幸福大使」的熱忱接待，同步感受圓夢小王子這段時間努力學習的毅力與成果，進而共同成就庇護員工希望像大家一樣工作的心願。

豐喜食品董事長廖憲平有感於庇護工場學員的心聲，「我們很努力，希望有一天可以跟大家一樣，在這個社會獨立的工作、生活」，所以運用現有門市資源與人力，並結合長期致力培養門市營運專才的「環球科大行銷管理系」，引用其「學用相長」理念，為庇護員工量身打造專屬的「三個月訓練+三個月實習」的「職場體驗實習計畫」來成就今日的「塔吉特幸福日」活動。

廖憲平表示，豐喜食品成立30多年，始終相信唯有社會共榮與責任價值，才是企業永續經營之道，也因為這種初衷，發起「圓夢庇護工場實習計畫」。希望能讓庇護員工找到自己沒有被發現的就業能力」。

豐喜食品理事長劉長庚表示，感謝豐喜食品讓我們庇護員工有一個學習與實習的機會，更感謝環球科技大學行銷管理系師生的幫忙，讓我們庇護員工能夠學習成長；環球科大校長沈健華指出，環科大一職以來均強調做中學、學中做的技職教育理念，除了積極提升學生的實務能力與就業競爭力之外，也推動用愛來教育學生，也讓學生能深入體會學校教育目的。

塔吉特千層蛋糕大使館表示，八月份起，這些「幸福大使」就會展開在「塔吉特千層蛋糕大使館」為期三個月的實習計畫了。歡迎各位遊客一起到「塔吉特千層蛋糕大使館」，感受我們「幸福大使」傳遞的幸福喔。

▲雲林縣復健青年協進會所設立的圓夢庇護工廠中選出學員，培訓團隊依學員自主能力，從中選出6名學員參與實習。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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