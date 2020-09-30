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2020虎尾毛巾節！毛巾月餅有梗...國慶連假熱力登場

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記者蔡佩旻／雲林報導

2020年第八屆虎尾毛巾節將於10月10-12日三天，於虎尾高鐵特定區登場，3天的毛巾嘉年華結合農機展的辦理，讓優質在地的毛巾產業更加發揚光大，在活動中展售優良毛巾製品、更精心規劃的三天精彩活動，虎尾鎮長丁學忠表示，希冀農機展所帶來的數萬人潮，也能將虎尾毛巾製品領向國際。

▲虎尾毛巾業者將毛巾創意設計成月餅樣式，送禮自用都是非常好產品，還有很多不同的造型。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾毛巾業者將毛巾創意設計成月餅樣式，送禮自用都是非常好產品，還有很多不同的造型。（圖／記者蔡佩旻攝）

虎尾是毛巾的故鄉，品質產量為全台之冠，並朝向功能性和高質化方向轉型，穩健的產業實力足以和國際接軌，發出近百款創新毛巾商品，並結合觀光工廠的多元行銷，打響雲林毛巾窟的名聲，而毛巾二代整合雲林12家上下游資源，共同成立雲御織股份有限公司，行銷高品質毛巾。

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▲虎尾毛巾業者將毛巾創意設計成月餅樣式，送禮自用都是非常好產品，還有很多不同的造型。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「2020第八屆虎尾毛巾節活動」配合國際農機展舉辦為期三天的毛巾商品展售會，琳瑯滿目的毛巾產品。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，虎尾的毛巾是全國品質最優良的，每一次的毛巾節都希望邀請全國各地鄉親，虎尾毛巾不僅是品質優良更是創意創新，例如將毛巾設計成月餅樣式送給親友也是非常好的紀念，還有很多不同的造型，包含雲林具代表性的宗教媽祖毛巾，可見業者精益求精，歡迎大家前來參加虎尾毛巾節。

虎尾鎮代表會主席林嘉弘表示，虎尾毛巾從1950至今已經70個年頭，經過毛巾業者的奮鬥，市佔率高達80%儼然是台灣之光也是虎尾人的驕傲，我們會跟縣政府與鎮公所一起努力下去更日益精湛。

▲虎尾毛巾業者將毛巾創意設計成月餅樣式，送禮自用都是非常好產品，還有很多不同的造型。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「2020第八屆虎尾毛巾節活動」配合國際農機展舉辦為期三天的毛巾商品展售會，琳瑯滿目的毛巾產品。（圖／記者蔡佩旻攝）

虎尾鎮長丁學忠表示，「2020第八屆虎尾毛巾節活動」配合國際農機展舉辦為期三天的毛巾商品展售會，琳瑯滿目的毛巾產品，價格優惠實在又有好康滿額贈送各款巾之外，活動期間安排了不間斷的音樂饗宴、樂團表演、免費的趣味遊戲及遊樂設施，真人夾夾樂、毛巾DIY、氣墊球池、溜滑梯及攀岩設施，歡迎民眾前來同樂。

▲虎尾毛巾業者將毛巾創意設計成月餅樣式，送禮自用都是非常好產品，還有很多不同的造型。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾是毛巾的故鄉，品質產量為全台之冠，並朝向功能性和高質化方向轉型，穩健的產業實力足以和國際接軌。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

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