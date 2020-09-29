雲林私娼寮台、越、泰妹豔名遠播　警封街搜索驚見外籍嫖客

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署主任檢察官王聖豪帶同檢察官指揮雲林縣專勤隊及雲林縣臺西警分局成立聯合專案小組，偵辦雲林縣東勢鄉一處私娼寮，涉嫌違反人口販運防制法及刑法妨害風化等案件，當場查獲賣淫女子29名，本國籍嫖客5名、外國籍嫖客3人，經檢察官訊問後，認被告蔡、丁等4嫌違反人口販運防制法及刑法妨害風化等案件，依法處理。

▲雲林縣專勤隊及雲林縣臺西警分局，偵辦雲林縣東勢鄉一處私娼寮，涉嫌違反人口販運防制法及刑法妨害風化等案件，當場查獲賣淫女子29名。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣東勢鄉該私娼寮，艷名遠播，入夜後流鶯紛飛，尋芳客絡繹不絕於途，當地住戶不勝其擾，要求公權力強制取締，居民頭疼私娼寮間數暴增到30餘戶，經常有外籍人士從事性交易，經專案小組長時間蒐證監控，於昨（28）日晚間持雲林地方法院核發之25張搜索票，前往該處封街搜索，共計出動雲林地檢署4名檢察官及約120名警力。

▲專案小組長時間蒐證監控，於昨（28）日晚間持雲林地方法院核發之25張搜索票，前往該處封街搜索。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

檢警於現場查扣新臺幣20萬元及犯罪工具帳冊、保險套、潤滑液、監視錄影設備等證物，拘提蔡、丁及現場把風等4嫌到案，並當場查獲賣淫女子29名，其中有泰國籍逾期居留女子7名、越南籍逾期居留女子6名（含1名未滿18歲），本國籍嫖客5名、外國籍嫖客3人。

▲專案小組長時間蒐證監控，於昨（28）日晚間持雲林地方法院核發之25張搜索票，前往該處封街搜索。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

經雲林地檢署檢察官訊問後，認被告蔡、丁等4嫌違反人口販運防制法及刑法妨害風化等案件，犯罪嫌疑重大，依法處理。賣淫女子除由雲林縣衛生局派員抽血檢驗，另人口販運之被害人責由移民署帶往庇護所安置。

▲檢警於昨（28）日晚間持雲林地方法院核發之25張搜索票，前往該處封街搜索，共計出動雲林地檢署4名檢察官及約120名警力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

自2019年年初迄今，移民署雲林縣專勤隊及雲林縣警察局臺西分局，至該私娼寮，所查獲外籍人士以觀光名義來臺，卻逾期居留從事賣淫行為共計8件，研判幕後恐有不法份子為牟取不法利益居間媒介，並以言語恐嚇及控制行動自由而為性剝削，所為嚴重影響社會治安。

▲檢警於現場查扣新臺幣20萬元及犯罪工具帳冊、保險套、潤滑液、監視錄影設備等證物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署檢察長洪家原表示，如今一舉查獲此人口販運等案件，不僅避免其他外籍人士受害，同時在新冠肺炎防疫期間更可杜絕疫情之破口，將本於勿枉勿縱之精神，予以徹查。

▲檢警於現場查扣新臺幣20萬元及犯罪工具帳冊、保險套、潤滑液、監視錄影設備等證物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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