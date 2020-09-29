獨／民進黨正國會開第一槍！修憲條文曝光　拿掉「統一」不變更領土

▲民進黨「正國會」系統30日將提修憲案，盼台灣邁向正常國家。（資料照／記者黃克翔攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院於本會期成立修憲委員會，這是我國睽違15年啟動修憲工程。民進黨「正國會」系統立委明（30日）上午10時將召開記者會提出《憲法》增修條文修正案，明天剛好也是民進黨在2007年全代會通過「正常國家決議文」的13週年，別具意義。

對於外界質疑要「變更領土」，民進黨立委陳亭妃日前在臉書澄清，提案的核心精神是讓憲法邁向「正常國家」，並不是「更動」任何的台灣現狀。她強調，條文並沒有更改憲法本文的「固有之疆域」，而是在增修條文中，改為「領土範圍為憲法效力所及地區」，以切合國家實質治理的範圍，只有符合現狀，沒有修改領土。

依照現行的《憲法》增修條文第12條規定，《憲法》的修正，必須經過兩道程序。第一，立法院立法委員1/4（29人）之提議，3/4出席（85人），及出席委員3/4（64人）之決議，提出《憲法》修正案。第二，公告半年後，經選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之1/2（以 2020 年臺灣選舉人數來計算，為966萬人）。

根據「正國會」系統立委的提案，在條文前言部分，將「為因應國家統一前之需要」改為「為因應國家發展之需要」，並修正《憲法》第四條將「中華民國領土，依其固有疆域」改為「中華民國領土範圍為憲法效力所及地區」。

提案也修改《憲法》增修條文第十條，增訂「國家應優先以『台灣』之名義進行涉外事務，加入國際組織、參與國際活動，並善盡國際人道援助之責任。」

此外，提案同時將《憲法》增修條文第九條內容的「省政府」制度刪除，將六都制度納入。

提案另也新增《憲法》增修條文第十三條，指「國旗、國歌、國徽應以法律明定之，不受憲法第六條規定之限制。」由於中華民國《憲法》第六條規定，中華民國國旗定為紅地，左上角青天白日，此增修條文通過後，並非代表立即更動國旗、國歌、國徽，但未來要變更僅須修正《中華民國國徽國旗法》等相關法律，無須涉及高門檻的修憲程序。

▼「國家邁向正常化」修憲條文。（圖／記者徐政璿翻攝）

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